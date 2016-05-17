版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 07:56 BJT

《全球汇市》美元持稳，等待日本GDP数据提供更多指引

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1306 1.1311 -0.04 +4.11 1.0860

美元/日圆 109.06 109.12 -0.05 -9.34 120.30

欧元/日圆 123.36 123.43 -0.06 -5.45 130.47

美元/瑞郎 0.9800 0.9801 -0.01 -2.18 1.0018

英镑/美元 1.4449 1.4462 -0.09 -1.96 1.4738

美元/加元 1.2910 1.2905 +0.04 -6.71 1.3839

美元/离岸人民币 6.5438 6.5473 -0.05 -0.37 6.5680

澳元/美元 0.7311 0.7322 -0.15 +0.49 0.7275

新西兰元/美元 0.6797 0.6805 -0.12 -0.41 0.6825

澳元/日圆 79.740 79.930 -0.24 -8.99 87.620

新西兰元/日圆 74.150 74.310 -0.22 -9.55 81.980

英镑/日圆 157.61 157.81 -0.13 -11.07 177.22

澳元/新西兰元 1.0751 1.0745 +0.06 +0.82 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/张涛/王颖；审校 戴素萍/许娜/汪红英/王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐