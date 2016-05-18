《中国报摘》--其他报纸重要消息5月18日

**上海证券报**

--记者从权威渠道获悉，《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则（修订版征求意见稿）》上周在部分机构间征求意见。征求意见稿在规范杠杆的同时，明确了存续资产管理计划的适用情况，并给予存续产品缓冲安排。

--上海保险交易所将于本周在北京召开创立大会，而正式成立的具体消息将在6月召开的陆家嘴论坛上宣布；最终有91家来自保险业及非保险业的机构与组织，成为上海保交所的发起人股东，所有股东均以现金方式出资认缴。

--王子新材 披露重大资产重组草案，公司拟作价50亿元人民币收购移动游戏企业北京飞流九天科技有限公司100%股权。

**证券时报**

--记者获悉，日前《证券投资基金管理公司子公司管理规定》和《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标指引》征求意见稿，下发到各基金公司和子公司，证监会拟对基金子公司设立设置一系列门槛，对开展特定客户资产管理业务的专户子公司实施净资本约束为核心的风控管理和分级分类监管。

**金融时报**

--中国银行 昨日发布3月跨境人民币指数（CRI），当月CRI指数为257点，较上月提升27点，较上年末下降19点。(完)