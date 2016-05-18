巴西人事：政府任命戈尔德法因担任央行总裁，投华尔街所好

路透巴西利亚5月17日 - 巴西过渡政府周二宣布，任命国内最大民营银行的首席经济学家担任央行总裁，进一步摆脱干涉主义政策。许多人认为，干涉主义政策是巴西深度衰退及近两位数通胀的主因。

巴西财政部长梅罗斯在一场简报会上表示，候任巴西央行总裁戈尔德法因(Ilan Goldfajn)是Itau Unibanco Holding SA 首席经济学家，他将接替现任总裁托比尼(Alexandre Tombini)；该场简报会上还有其他经济学家获任命为梅罗斯的经济决策团队。

戈尔德法因现年50岁，他因为对经济持正统观点而受到华尔街的赞誉，投资界预期他没有托比尼那么容易屈从于政界的干扰。

戈尔德法因出生于以色列，拥有麻省理工学院(MIT)的文凭，他先前曾表示巴西迫切需要让财政帐目恢复平衡，做法是采取养老金改革以及对公共支出设限，藉以放缓通胀、并终结据信是一个世纪以来最惨烈的经济衰退。