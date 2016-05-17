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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 07:59 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月18日

* 头版头条:

--中国国务院办公厅日前印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》，《意见》提出，到2020年，建成500个以上通用机场；通用航空业经济规模超过1万亿元人民币。

* 其他:

--国家发改委发布《关于发展煤电联营的指导意见》，意见要求，提高煤电联营资源利用效率，增强煤电联营专业化管理水平，提升煤电联营项目竞争力。发展煤电联营重点方向为：重点推广坑口煤电一体化；在中东部优化推进煤电联营等。

--国家发改委副主任林念修主持召开国家战略性新兴产业“十三五”发展规划专家座谈会时提出，要加快工作进度，抓紧完善规划文稿，力争6月底前报送国务院。

--中国证监会上市部巡视员兼副主任赵立新表示，未来证监会将进一步修订上市公司信息披露管理办法，推进分行业信息披露体系建设，完善上市公司股权质押信息披露规则，

--泰禾集团 公告，拟非公开发行A股募集资金不超过98亿元，投向北京大兴中央广场（泰禾嘉信）、深圳尖岗山等房地产项目以及偿还金融机构借款。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞；; 审校 杨淑祯)

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