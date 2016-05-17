《中国报摘》--中国证券报5月18日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--中国国务院办公厅日前印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》，《意见》提出，到2020年，建成500个以上通用机场；通用航空业经济规模超过1万亿元人民币。
* 其他:
--国家发改委发布《关于发展煤电联营的指导意见》，意见要求，提高煤电联营资源利用效率，增强煤电联营专业化管理水平，提升煤电联营项目竞争力。发展煤电联营重点方向为：重点推广坑口煤电一体化；在中东部优化推进煤电联营等。
--国家发改委副主任林念修主持召开国家战略性新兴产业“十三五”发展规划专家座谈会时提出，要加快工作进度，抓紧完善规划文稿，力争6月底前报送国务院。
--中国证监会上市部巡视员兼副主任赵立新表示，未来证监会将进一步修订上市公司信息披露管理办法，推进分行业信息披露体系建设，完善上市公司股权质押信息披露规则，
--泰禾集团 公告，拟非公开发行A股募集资金不超过98亿元，投向北京大兴中央广场（泰禾嘉信）、深圳尖岗山等房地产项目以及偿还金融机构借款。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞；; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。