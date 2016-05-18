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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 08:10 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月18日-5月25日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 日期   时间  国家     规模   发行细节
 5/18         日本            标售12个月期贴现国库券
                              
 5/18         葡萄牙          标售国库券
                              
 5/18         德国            标售10年期联邦债券
 5/19         日本            标售三个月期贴现国库券
 5/19         日本            标售20年期公债
 5/19         法国            标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值
                              公债
 5/23         法国            标售国库券(BTF)
 5/24         日本            提高流动性标售
 5/24         美国            发售两年期公债
 5/25         美国            发售五年期公债
 5/25         美国            发售两年期浮息公债
 5/25         德国            标售30年期联邦债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚；审校　戴素萍)

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