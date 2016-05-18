《全球主要国家债券发行预告》--5月18日-5月25日

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 5/18 日本 标售12个月期贴现国库券 5/18 葡萄牙 标售国库券 5/18 德国 标售10年期联邦债券 5/19 日本 标售三个月期贴现国库券 5/19 日本 标售20年期公债 5/19 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 公债 5/23 法国 标售国库券(BTF) 5/24 日本 提高流动性标售 5/24 美国 发售两年期公债 5/25 美国 发售五年期公债 5/25 美国 发售两年期浮息公债 5/25 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)