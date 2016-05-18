版本:
中国
货币新闻 | 2016年 5月 18日 星期三 08:21 BJT

标题新闻：威瑞森通讯本周将在美国劳工部帮助下继续与工会代表开展劳动合约谈判--劳工部

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐