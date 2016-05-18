标题新闻：威瑞森通讯本周将在美国劳工部帮助下继续与工会代表开展劳动合约谈判--劳工部

美国各类经济指标总览--2017/1/18

美国劳工部周三公布，美国12月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%，12月核心CPI较前月上涨0.2%。12月民间 部门每周平均实质所得上升0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，12月工业生产较前月上升0.8%(预估为上升0.6%)，12月 产能利用率为75.5%(预估为75.4%)，12月制造业产出较前月上升0.2%(预估为上升0.4%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月)