《中国已公布新股发行上市日程表》--5月18日

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/18 深 恒泰实达 300513 1,906 11.73 22.98 银河证券 5/20 5/19 深 天顺股份 002800 1,868 7.70 19.77 广州证券 5/23 5/23 沪 三 棵 树 732737 2,500 -- -- 中信证券 5/25 5/24 深 久 之 洋 300516 3,000 -- -- 西南证券 5/26 5/25 沪 中国核建 780611 52,500 -- -- 中信建投 5/27 *5/26 沪 上海沪工 732131 2,500 -- -- 广发证券 5/30 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 *5/19 沪 四方冷链 5,170 10.19 18.99 广发证券 -- 深 帝王洁具 2,160 10.57 22.98 华西证券 -- 深 中亚股份 3,375 20.91 22.96 瑞银证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)