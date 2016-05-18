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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 08:21 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--5月18日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      5/18    深　　恒泰实达　300513　　 1,906       11.73      22.98    银河证券　5/20
      5/19    深　　天顺股份　002800　   1,868        7.70      19.77    广州证券　5/23
      5/23    沪　　三 棵 树  732737     2,500        --         --      中信证券　5/25
      5/24    深　　久 之 洋  300516     3,000        --         --      西南证券  5/26
      5/25    沪　　中国核建　780611　　52,500        --         --      中信建投　5/27
     *5/26    沪　　上海沪工　732131　　 2,500        --         --      广发证券　5/30
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
    *5/19   沪　　四方冷链 　5,170      10.19      18.99    广发证券
     --     深　　帝王洁具  2,160      10.57      22.98    华西证券
     --     深　　中亚股份  3,375      20.91      22.96    瑞银证券
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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