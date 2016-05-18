《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月18日

*工商时报：

--鸿海 副总裁暨亚太电信董事长吕芳铭透露，鸿海将在第三季成立一家专门做Pepper机器人生意的公司，初期以机器人为主，未来还会开发其它新创产品。

--准总统蔡英文力推新南向政策，并在总统府下设新南向政策办公室，内定兼任办公室主任的黄志芳昨说，新南向政策的核心理念是希望把东南亚国家国协变成台湾内需市场的延伸，但台湾优势可能只有五年〞若不把握，我们在东协也没什么优势可言。〞

--准内阁团队昨举行520前最后一场内阁政策沟通会议，准行政院发言人童振源会后转述，准阁揆林全在会中对部会预算编列提出多项原则，包括尽量不增加预算、不与中央要钱，先行审度内部预算，把钱用在刀口上，任何预算编列都要有成本效益分析等，朝创新、就业、分配等施政总目标迈进。

*经济日报：

--经济部今天证实，过去七年每年来台撒下四十亿美元面板订单的面板女王、中国电子视像行业协会副会长白为民，今年6月确定不来了。面板厂商因此可能面临流失数十亿美元订单的风险与压力。

--资金涌入保险商品，加上高利保单停售潮，寿险公司前四个月初年度保费（FYP）高达4,256亿台币，年增率直逼三成，其中利变寿险、万能寿险及利变年金三大商品FYP合计超过2,000亿台币，超过整体业绩的一半。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。