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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 08:33 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆脱离高位，即将在一目均衡云区内展开整理

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    * 英国/日圆昨日最高升至158.97，此后回落，今日早盘跌至157.36
    * 该交叉汇率已深入逐步走低的日线图一目均衡云区156.74-162.70
    * 该汇率目前仍在云区内，看来将在云区内展开整理，一目均衡基准
线在157.64
    * 一目均衡转换线在云区下方的156.29，上方位于162.28处的100日
移动均线也逐步向下
    * Telegraph-ORB民调结果显示，留欧派占优势，但并不能就此确认
英国会留在欧盟
    * 走势更偏中性，支撑位在逐步上移的小时图云区156.73-157.01区
间
    (完)
    
  
 (编译 郑茵 审校　戴素萍)

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