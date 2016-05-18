《汇市简讯》英镑/日圆脱离高位，即将在一目均衡云区内展开整理

0014GMT * 英国/日圆昨日最高升至158.97，此后回落，今日早盘跌至157.36 * 该交叉汇率已深入逐步走低的日线图一目均衡云区156.74-162.70 * 该汇率目前仍在云区内，看来将在云区内展开整理，一目均衡基准 线在157.64 * 一目均衡转换线在云区下方的156.29，上方位于162.28处的100日 移动均线也逐步向下 * Telegraph-ORB民调结果显示，留欧派占优势，但并不能就此确认 英国会留在欧盟 * 走势更偏中性，支撑位在逐步上移的小时图云区156.73-157.01区 间 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)