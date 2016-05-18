中国个股：泰禾集团拟定增筹资至多98亿元，用于投资多个房地产项目

路透上海5月18日 - 中国房地产企业--泰禾集团 周三公告称，拟以不低于18.30元/股价格向包括控股股东泰禾投资在内的不超过10名特定对象，非公开发行A股不超过5.36亿股，募集资金总额不超过98亿元人民币。

据公告，泰禾投资认购比例不低于本次非公开发行实际发行数量的10%，不超过30%，按照本次非公开发行的发行数量上限和泰禾投资的认购数量下限测算，泰禾投资本次发行完成后持有该公司股份数占其股本比例为37.25%，仍为控股股东。