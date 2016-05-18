中国个股：泰禾集团拟定增筹资至多98亿元，用于投资多个房地产项目

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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路透上海5月18日 - 中国房地产企业--泰禾集团 周三公告称，拟以不低于18.30元/股价格向包括控股股东泰禾投资在内的不超过10名特定对象，非公开发行A股不超过5.36亿股，募集资金总额不超过98亿元人民币。
公告称，本次募集资金扣除发行费用拟用于北京大兴中央广场（泰禾嘉信）项目、北京西局西府大院项目、北京昌平南邵项目、深圳尖岗山项目以及偿还金融机构借款。
该公司表示，通过本次非公开发行股票募集资金，公司资金实力将获得大幅提升，助力企业保持高速增长；同时有利于支持公司开发项目建设、增强持续盈利能力，将有效降低项目融资成本、提高盈利水平，有力支持在建项目的运转及拟建项目的开发。
据公告，泰禾投资认购比例不低于本次非公开发行实际发行数量的10%，不超过30%，按照本次非公开发行的发行数量上限和泰禾投资的认购数量下限测算，泰禾投资本次发行完成后持有该公司股份数占其股本比例为37.25%，仍为控股股东。
泰禾集团因筹划上述定向增发事宜自5月13日起停牌，停牌前收报19.05元。（完）
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)