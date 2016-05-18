《香港报摘》--经济日报5月18日

**头版头条**

--亿京以40.24亿港元夺得大埔白石角创新路地，每平方尺楼面地价3,620港元，较去年9月批出的比邻地皮，地价8个月内跌两成，创区内地价一年半新低，日后开售尺价料1.1万港元起。

**其他**

--主管港澳事务的全国人大委员长张德江甫抵港，表明此行是「看、听、讲」，知情者指，这显示他愿意广听各界意见，但也会讲原则；例如泛民要求撤换特首梁振英，张德江就率先表态，中央充分肯定特首和港府的工作。

--市场引首以待深港通，贝莱德中国股票主管朱悦认为，深港通料于未来数月推出，本港小型股的投资机会将较内地小型股更高，相信公布深港通时同时会就沪港通的部分条款作出调整。

--阿里巴巴 公布第一批获「香港创业者基金」投资的初创企业名单，包括物流供应商网络GoGoVan、租借名牌服饰网上平台YEECHOO、以及为中小企提供电商管理服务的Shopline。名单公布后，有业界质疑3间企业发展都较为成熟，更有纯熟的融资经验，特别是GoGoVan。去年6月已获得千万美元B+轮融资。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘