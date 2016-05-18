《香港报摘》--经济日报5月18日

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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**头版头条**
--亿京以40.24亿港元夺得大埔白石角创新路地，每平方尺楼面地价3,620港元，较去年9月批出的比邻地皮，地价8个月内跌两成，创区内地价一年半新低，日后开售尺价料1.1万港元起。
**其他**
--主管港澳事务的全国人大委员长张德江甫抵港，表明此行是「看、听、讲」，知情者指，这显示他愿意广听各界意见，但也会讲原则；例如泛民要求撤换特首梁振英，张德江就率先表态，中央充分肯定特首和港府的工作。
--市场引首以待深港通，贝莱德中国股票主管朱悦认为，深港通料于未来数月推出，本港小型股的投资机会将较内地小型股更高，相信公布深港通时同时会就沪港通的部分条款作出调整。
--阿里巴巴 公布第一批获「香港创业者基金」投资的初创企业名单，包括物流供应商网络GoGoVan、租借名牌服饰网上平台YEECHOO、以及为中小企提供电商管理服务的Shopline。名单公布后，有业界质疑3间企业发展都较为成熟，更有纯熟的融资经验，特别是GoGoVan。去年6月已获得千万美元B+轮融资。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)