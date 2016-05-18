《香港报摘》--信报5月18日

**头版头条**

--受到近月运载率及收益率下跌拖累，国泰航空 行政总裁朱国梁要求各部门重新评估营运开支，更即时暂停招聘或替补对营运非关重要的职位空缺。国泰未允透露何谓非关重要的职位，国泰航空空中服务员工会则表示非关重要职位可以包括空中服务员、地勤和票务部人员，以及机师等，呼吁国泰不要向前线员工开刀。

**其他**

--公开发售部分超额认购逾2,000倍的服装标签及包装印刷商HSSP 今日挂牌，昨日暗盘价曾抢高近一倍，最高曾见2.67港元。 辉立交易场资料显示，HSSP的暗盘价开报1.9港元，较招股价1.36港元高39.7%。

--德昌电机 公布全年业绩，受滙率拖累及收购成本影响，纯利大减18%，但仍维持派末期息每股34港分。主席及行政总裁汪穗中指出，预计欧元及内地市场跌势不会持续，并会有所改善，因此对前景有信心，亦会大力发展汽车节能技术。

--神州租车 截至3月底收入按年上升36%，至16.14亿元人民币，首季纯利2.74亿港元，按年增长55%。

--澳门上周起禁止在赌枱上使用电话，变相叫停电话投注。赌场营运商澳博 及新濠博亚相信对业务影响不大，但澳门博彩业中介人协会会长郭志忠则预期，新政策或会令贵宾厅营业额下降一成。（完）

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