期货日报：中国期指多空双方均撤退，市场处于弱平衡状态

昨日上证指数最低触及2832.46点，午后市场冲高回落，最终两市小幅放量收跌。期指表现较强，三个主力合约均收涨，上证50指数、沪深300指数以及中证500指数分别下跌0.34%、0.30%、0.38%，对应的主力合约基差分别为0.13、-4.62、-11.14，贴水幅度较前一交易日均收窄，其中上证50主力合约转为升水，这主要是受交割日来临的影响，远月合约依然处于深贴水。

三大合约总持仓量均减少，而总成交量均增加，IH四份合约合计减仓306手至18071手，成交量增加728手至7529手；IF四份合约合计减仓623手至43352手，成交量增加1015手至20929手；IC四份合约合计减仓181手至35122手，成交量增加1070手至20427手。周五为5月合约的交割日，三大合约当月合约持仓量大幅减少，而隔月合约的持仓量大幅增加，表明主力已经开始移仓换月。(完)