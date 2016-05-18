永安期货：大连铁矿石调整仍未完成，后市将逐步振荡下行

以下内容节选自5月18日的《期货日报》：

自4月下旬开始，黑色系品种便展开了一轮快速下跌行情。在此过程中，铁矿石期货市场存量资金变化不大，但品种活跃度明显降低，故其持续下跌主要是在疲弱基本面的压制下，由钢价跳水所带动。随着中国钢材日均产量逐渐接近年内峰值，而下游需求未出现进一步释放，后期钢厂产量下滑已成必然。而国际海运铁矿石供应持续宽松，铁矿石现货正面临着不断加剧的供需矛盾，进而导致期货价格持续承压。笔者认为，铁矿石调整仍未到位，后市将逐步振荡下行。

据统计，4月，中国粗钢和钢材产量分别为6942万吨和9668万吨，同比分别增长0.5%和0.5%；粗钢和钢材日均产量分别为231.4万吨和322.27万吨，环比3月分别增长1.5%和0.7%，其中粗钢日均产量再创历史新高。而另一方面，随着今年一季度楼市逐渐降温，下游终端需求难以进一步释放。受此影响，当前国内供应渐趋宽松，钢材产量已近年内高点，钢厂继续增产的空间极为有限。则一旦钢厂成材产量与原料补库意愿双双下滑，将从需求端对铁矿石走势构成压制。(完)

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