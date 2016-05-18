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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 09:08 BJT

《全球重要经济事件一览表》--5月18日-5月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月18日(三)

北京--中国国新办举行新闻发布会，科技部副部长王志刚、秘书长徐建培介绍实施促进科技成果转移转化行动等方面情况(0200)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月政策会议记录(1800)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定公布计划。

挪威斯塔万格--挪威央行总裁奥尔森就货币政策主题发表讲话(0715)。

巴黎--法国央行总裁维勒鲁瓦向总统提交法国经济年度调查(0800)

伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在New City Agenda年度餐会发表演说(1900)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开执委会会议。

雅加达--印尼央行举行管理委员会会议(至5月19日)。

5月19日(四)

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加简报会，讨论月度报告“美国经济掠影”(1430)。

波多若斯--斯洛文尼亚央行-国际货币基金组织(IMF)高级别研讨会(至5月20日)。

纽约--美联储副主席费舍尔在一次会议上发表演说(1315)

伦敦--英国央行货币政策委员会委员弗利葛在伦敦商学院发表演说(1700)

都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在资本市场大会上发表讲话(1200)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利发表演说(0900)

法兰克福--欧洲央行发布4月政策会议记录(1130)

雅加达--印尼央行利率决定(0800)。

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。

5月20日(五)

华盛顿--美联储理事塔鲁洛在2016年全球保险业论坛上发表演说(1300)

日本仙台市--七国集团(G7)财长和央行总裁在日本仙台市召开会议(至5月21日)。

北京--科博会2016中国金融论坛(至21日)。

5月21日(六)

多哈--2016年多哈论坛(至5月23日)。

5月23日(一)

纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在美国外交关系协会发表讲话(1200)

北京--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济与货币政策发表讲话(0930)。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克在一个活动上就经济前景发表讲话(2230)。

东京--日本央行副总裁中曾宏与意大利央行总干事Salvatore Rossi在庆应义塾大学主办的活动上发言(0130)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利在Fonddagen 2016年会议上就经济形势和货币政策致开幕词。

5月24日(二)

马德里--2016国际金融协会(IIF)春季成员大会(至5月25日)。演讲嘉宾包括欧洲央行首席经济学家普雷特、欧洲央行银行监管委员会主席努伊、欧洲央行单一处理委员会主席Elke Konig、欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、欧洲央行管委暨西班牙央行总裁林德、及荷兰央行总裁暨欧洲央行管委克诺特。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯发表演讲(0305)。

马德里--西班牙央行总裁林德在伊斯兰金融研讨会上致开幕词(0730)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯将参加银行业年度会议，并讨论瑞典央行对当前经济形势和货币政策挑战的看法。

5月25日(三)

美国休斯敦--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在一次活动中回答提问(1700)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

渥太华--加拿大央行宣布政策利率决定(1400)。

上海--第十三届上海衍生品市场论坛召开(至26日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 李婷仪)

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