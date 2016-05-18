长江期货：郑棉迎来近强远弱格局

今年的储备棉销售极其火爆，据统计，截至5月16日，储备棉轮出累计成交300327.4566吨，进口棉成交总量为205843.6138吨，成交率为100.00%。国产棉成交总量为94483.8428吨，成交率为97.79%。相比去年抛储总成交6万吨的规模，今年抛储的成交情况是天壤之别。在如此火爆的情况下，笔者认为，近月合约将得到支撑，而远月合约则面临着新年度供应宽松的压制，投资者可以把握买近卖远的套利机会。