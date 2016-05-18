长江期货：郑棉迎来近强远弱格局

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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以下内容节选自5月18日的《期货日报》：
今年的储备棉销售极其火爆，据统计，截至5月16日，储备棉轮出累计成交300327.4566吨，进口棉成交总量为205843.6138吨，成交率为100.00%。国产棉成交总量为94483.8428吨，成交率为97.79%。相比去年抛储总成交6万吨的规模，今年抛储的成交情况是天壤之别。在如此火爆的情况下，笔者认为，近月合约将得到支撑，而远月合约则面临着新年度供应宽松的压制，投资者可以把握买近卖远的套利机会。
笔者认为，可以通过买入1609合约，来反映现货市场资源紧张的基本面情况，但是通过卖出1701合约，规避抛储资源流向市场对现货市场的负面影响和新年度全球市场偏宽松的格局。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)