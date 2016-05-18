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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 08:54 BJT

期货日报：库存高企，沪镍短期区间波动

以下内容节选自5月18日的《期货日报》：

今年以来，镍价走势反复，出现过两次反弹，但均以大跌结束，并且跌幅均达到5%以上。笔者认为，短期内镍价难言好转，区间整理的概率较大。

数据显示，国内一季度原生镍产量为12.07万吨，环比下滑5.5%，同比下滑22.17%。细分来看，电解镍产量为3.88万吨，同比减少1.5万吨，主要是金川减产以及部分电解镍生产企业停产或转产；镍生铁产量为8.19万金属吨，同比减少1.92万吨，主要是镍价长期处于镍生铁企业成本线以下，镍生铁企业亏损严重停产或减产，并且有部分企业因环保不达标而关停，也影响到镍生铁的产出。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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