期货日报：库存高企，沪镍短期区间波动

数据显示，国内一季度原生镍产量为12.07万吨，环比下滑5.5%，同比下滑22.17%。细分来看，电解镍产量为3.88万吨，同比减少1.5万吨，主要是金川减产以及部分电解镍生产企业停产或转产；镍生铁产量为8.19万金属吨，同比减少1.92万吨，主要是镍价长期处于镍生铁企业成本线以下，镍生铁企业亏损严重停产或减产，并且有部分企业因环保不达标而关停，也影响到镍生铁的产出。(完)