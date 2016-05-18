期货日报：库存高企，沪镍短期区间波动

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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以下内容节选自5月18日的《期货日报》：
今年以来，镍价走势反复，出现过两次反弹，但均以大跌结束，并且跌幅均达到5%以上。笔者认为，短期内镍价难言好转，区间整理的概率较大。
数据显示，国内一季度原生镍产量为12.07万吨，环比下滑5.5%，同比下滑22.17%。细分来看，电解镍产量为3.88万吨，同比减少1.5万吨，主要是金川减产以及部分电解镍生产企业停产或转产；镍生铁产量为8.19万金属吨，同比减少1.92万吨，主要是镍价长期处于镍生铁企业成本线以下，镍生铁企业亏损严重停产或减产，并且有部分企业因环保不达标而关停，也影响到镍生铁的产出。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)