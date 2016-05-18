瑞达期货：大连焦煤1609合约均线呈交织状态，短期不可过分看高

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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以下内容节选自5月18日的《期货日报》：
前期，焦煤1609合约回落，并在60日均线处获得支撑。近日，期价有止跌迹象，且于周二午盘走高，收于20日均线附近。目前，短期均线呈交织状态，同时20日均线对价格暂时形成压制，后期需要关注多空在20日均线处的博弈情况。
强弱指标RSI有向上交叉趋向，不过要注意的是，该指标仍处相对低位，说明应以短期反弹对待当前走势，不可过分看高。
操作上，日内交易为宜。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)