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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 08:54 BJT

瑞达期货：大连焦煤1609合约均线呈交织状态，短期不可过分看高

以下内容节选自5月18日的《期货日报》：

前期，焦煤1609合约回落，并在60日均线处获得支撑。近日，期价有止跌迹象，且于周二午盘走高，收于20日均线附近。目前，短期均线呈交织状态，同时20日均线对价格暂时形成压制，后期需要关注多空在20日均线处的博弈情况。

　　强弱指标RSI有向上交叉趋向，不过要注意的是，该指标仍处相对低位，说明应以短期反弹对待当前走势，不可过分看高。

　　操作上，日内交易为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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