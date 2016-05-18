《香港报摘》--其他报纸重要消息5月18日

**明报**

--经济不景拖累传统旅游行业，却反为廉航提供机遇，香港快运就延续其扩张脚步，将于今年6月与7月加开三条日本航线，并计划于下半年再开通老挝琅勃拉邦、美国关岛与塞班岛三条航线。公司表示，预计新航线将为公司增添约50%的乘客。

**苹果日报**

--车位逆市创新高。土地注册处资料显示，沙田溱岸8号二楼双号车位以260万港元售出，打破屋苑于去年10月造出的255万港元纪录，成为新界史上最贵车位。

**东方日报**

--澳门励骏 截至今年3月底止第一季，经调整EBITDA（扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利）只有3,580万港元，按年倒退52.2%。

**文汇报**

--金管局前日提交立法会的文件指，香港首季银行整体贷款负增长0.6%，自2010年来首次出现。星展银行 (香港) 董事总经理、企业及机构银行总监张建生称，星展亦不能独善其身，贷款数字与去年同比轻微下跌，市场上生意不足，往后一两季大型企业贷款很可能要面对同业割价竞争。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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