《香港报摘》--其他报纸重要消息5月18日

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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**明报**
--经济不景拖累传统旅游行业，却反为廉航提供机遇，香港快运就延续其扩张脚步，将于今年6月与7月加开三条日本航线，并计划于下半年再开通老挝琅勃拉邦、美国关岛与塞班岛三条航线。公司表示，预计新航线将为公司增添约50%的乘客。
**苹果日报**
--车位逆市创新高。土地注册处资料显示，沙田溱岸8号二楼双号车位以260万港元售出，打破屋苑于去年10月造出的255万港元纪录，成为新界史上最贵车位。
**东方日报**
--澳门励骏 截至今年3月底止第一季，经调整EBITDA（扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利）只有3,580万港元，按年倒退52.2%。
**文汇报**
--金管局前日提交立法会的文件指，香港首季银行整体贷款负增长0.6%，自2010年来首次出现。星展银行 (香港) 董事总经理、企业及机构银行总监张建生称，星展亦不能独善其身，贷款数字与去年同比轻微下跌，市场上生意不足，往后一两季大型企业贷款很可能要面对同业割价竞争。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)