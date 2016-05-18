《交易视点》台债殖利率天花板若松动，将冲击买盘信心--凯基证券

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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路透台北5月18日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，寿险业期待拉高整体投资部位收益率的态度明确，在利率水准纷纷降至历史新低之际，天花板若出现松动的疑虑将容易冲击买盘的信心，无疑是对近期好不容易凝聚的买气泼了一盆冷水。观察后续曲线后端是否出现同步修正的情形，对于即将增额发行的10年券可能出现买盘观望的窘况，操作上不宜躁进先维持区间抛补的方式，预期五年券105/5期 交易区间0.50-0.58%、10年券105/4期 区间在0.77-0.87%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)