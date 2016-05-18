版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 16:58 BJT

《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.34%和3.95%

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债
    * 期限及招标金额：10年：140亿元；20年：30亿元
    * 招标时间：5月19日14:30-15:30
    * 受访人数：8位(银行和券商)
    * 预测区间：3.30%-3.36%；3.93%-4.00%
    * 预测均值: 3.34%；3.95%

    路透上海5月18日 - 中国国家开发银行 周四将增发10年及20年期固息债。路透调查显示，今日
二级现券走弱，农发债招标结果也不如人意，虽然国开债需求相对稳定，但若悲观情绪不改善，明日新债可能
会受连累，收益率预测均值落在3.34%和3.95%。
    
    受降杠杆忧虑影响，银行间债市周三现券收益率走升，午后农发行招标的10年新债，结果亦高于估值。 
    
    上海一券商交易员认为，与农发债相比，国开债一级需求相对稳定。若明日市况不再明显恶化，两期新债
有望在现有二级水平附近。但考虑到手续费因素，实际上市场预期不算乐观。
    
    明日招标两期债中，10年期为国开行2016年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为20
16年第五期 增发债，票面利率3.80%。    
      
    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.303
1%和3.9394%。二级市场上，160210最新报价 为3.3425%/3.3400%；160205最新报价CN16020
5=CFXS为3.98%/3.92%。
    
    具体发行条款如下： 
    
                    2016年第10期和第五期增发债
    -----------------------------------------------
    发行上限        10年：140亿元；20年：30亿元
    期限/计息方式   10/20年固息  
    招标时间        5月19日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          5/23
    起息日          10年：4月5日；20年：1月25日
    分销期          5/20-5/23
    上市日          5/25
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年 
    发行人增发权利  保留
    承揽费          10年0.15%；20年0.20%
    -----------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐