《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.34%和3.95%

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债 * 期限及招标金额：10年：140亿元；20年：30亿元 * 招标时间：5月19日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行和券商) * 预测区间：3.30%-3.36%；3.93%-4.00% * 预测均值: 3.34%；3.95% 路透上海5月18日 - 中国国家开发银行 周四将增发10年及20年期固息债。路透调查显示，今日 二级现券走弱，农发债招标结果也不如人意，虽然国开债需求相对稳定，但若悲观情绪不改善，明日新债可能 会受连累，收益率预测均值落在3.34%和3.95%。 受降杠杆忧虑影响，银行间债市周三现券收益率走升，午后农发行招标的10年新债，结果亦高于估值。 上海一券商交易员认为，与农发债相比，国开债一级需求相对稳定。若明日市况不再明显恶化，两期新债 有望在现有二级水平附近。但考虑到手续费因素，实际上市场预期不算乐观。 明日招标两期债中，10年期为国开行2016年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为20 16年第五期 增发债，票面利率3.80%。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.303 1%和3.9394%。二级市场上，160210最新报价 为3.3425%/3.3400%；160205最新报价CN16020 5=CFXS为3.98%/3.92%。 具体发行条款如下： 2016年第10期和第五期增发债 ----------------------------------------------- 发行上限 10年：140亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 10/20年固息 招标时间 5月19日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5/23 起息日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 5/20-5/23 上市日 5/25 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 10年0.15%；20年0.20% -----------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)