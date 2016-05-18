港报社评：张德江看、听、讲 港人有期望--经济日报5月18日

全国人大委员长张德江昨以看、听、讲概括访港行程，他要在港看、听虽有局限性，惟领导人能亲身访港，有助贴近本港民情。他对本港经济、政治走向有否新讲法，则更为关键。

张亲身探港情，有利中港互动

张德江昨中午乘专机抵港，展开一连三天访港行程，他到埗后随即发表简短讲话，表明此行目的是「看、听、讲」。惟今次张德江访港，保安工作空前严密，难免令张德江要亲身「看」港人生活有所限制，且今天他和本港各党派包括泛民代表见面，时间亦仅四十分钟，要「听」意见亦有其局限。但相信普遍港人，对张德江此行仍有期望。

此因中港矛盾日趋尖锐，症结所在正是互相理解不足，部分港人感中央对港政策日趋收紧，与本港民意民情有明显落差；而站在中央立场，亦可能感港人对国家面对的机遇与挑战，认识得不够透彻。中港之间欠缺良性互动接触，令各种误解摩擦日增。正因如此，身兼中央港澳工作协调小组组长、主管港澳事务的张德江亲身访港，透过与政府官员、各党派议员，以至在其他行程中直接接触商界与港人，在港亲眼看、亲耳听，应有助中央取得更多本港民情一手资讯，有利今后对港政策方针，能更贴近本港实况。

至于港人更感关注的，应是张德江在看、听之外，对本港经济与政治有否新讲法。

「讲」政经信息，牵动中港关系

如经济方面，张德江访港的重头戏，将是今天在一带一路论坛上作主题演讲，到底香港在一带一路战略中，具体可担当甚么角色，既助中央实现宏图，亦助本港应对眼前的经济疲态，以至中长期添经济新动力。港人盼张德江能多讲，以更全面掌握中央思路，筹谋本港未来定位。

至于政治方面，本港即将面对两场大选举，包括9月立会选举，与明年初特首选举，政治敏感期当前，港人固注视张德江会有何表态。惟更值得留意的，是张德江会继续重申既有对港政策与说法，还是在港多看、多听后，会有新的表述，释出中央对港政策的更大弹性与回旋空间，为修补本港社会撕裂、拉近中港分歧，创更有利条件。

张德江亲身来港，港人乐见他多看本港民情、多听各方意见，更关注他会讲甚么，期望他代表中央释出对本港经济政治发展的正面信息，此将是张德江此行成效，以至中港关系未来走向的关键风向标。

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