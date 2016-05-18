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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 09:15 BJT

国际油市：油价仍处于2016年高点附近，受全球供应中断担忧提振

“油价继续受到供应中断的冲击...EIA库存数据对油价走势来说很关键。库存若进一步下滑，油价将继续走高，”澳新银行称。

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布官方库存数据。

“由于野火重新向油砂作业区域蔓延，供应中断将持续至6月的风险明显上升。再加上尼日利亚出口进一步下降，实货市场尤其紧俏，”澳新银行补充称。

石油行业还很关注委内瑞拉，该国经济和政治局面动荡正在威胁石油生产。

法国巴黎银行称，除了供应中断之外，市场在恢复均衡之前，仍有大量需要降低的库存。

该行甚至指出，尽管出现供应中断，但全球原油库存仍在小幅增加，表明石油产量依然高于消费量。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/白云; 审校 王丽鑫/张明钧)

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