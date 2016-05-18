国际油市：油价仍处于2016年高点附近，受全球供应中断担忧提振

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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“油价继续受到供应中断的冲击...EIA库存数据对油价走势来说很关键。库存若进一步下滑，油价将继续走高，”澳新银行称。
美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布官方库存数据。
“由于野火重新向油砂作业区域蔓延，供应中断将持续至6月的风险明显上升。再加上尼日利亚出口进一步下降，实货市场尤其紧俏，”澳新银行补充称。
石油行业还很关注委内瑞拉，该国经济和政治局面动荡正在威胁石油生产。
法国巴黎银行称，除了供应中断之外，市场在恢复均衡之前，仍有大量需要降低的库存。
该行甚至指出，尽管出现供应中断，但全球原油库存仍在小幅增加，表明石油产量依然高于消费量。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/白云; 审校 王丽鑫/张明钧)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)