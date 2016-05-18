港报社评：经济诱因安民心，惠港政策不宜太离身--信报5月18日

在警方出动六千五百人严密布防的「反恐保安」措施之下，全国人大委员长张德江昨日抵达香港展开三日访问行程，除了狮子山下和个别地点出现零星的黄幡和标语之外，保安工作可谓滴水不漏，示威者无法越雷池半步。

张德江到埗之后表示，自己和香港有一定缘分，当年担任广东省省委书记推动粤港合作，共同对抗非典（沙士）疫情，并取得胜利。张德江与香港的确素有渊源，对香港早有接触和了解，而且他如今身为中央政府专责主管港澳事务的第一把手，所以阔别十二年再续前缘来港视察更显其重要性。

张德江首先以三个字来概括访港的内容和目的：看、听、讲。看是要看香港近年变化，各界朋友及巿民生活情况；听是要听特首和特区政府有关工作方面的介绍，社会各界对贯彻「一国两制」、港人治港、高度自治方针，贯彻落实《基本法》，以及对国家和香港发展有什么建议和要求；讲的意思则是发 表主题演讲及行程中作其他发言，由于其此行重头戏是出席「一带一路高峰论坛」，因此估计其讲话离不开「一带一路」的经济主题。张德江今天与几位泛民立法会议员碰头之时，看什么？听什么？讲什么？还待双方届时的临场互动方可知晓。

既谈「一带一路」，又与泛民会晤，一般相信张德江此行有两大任务，其一是勉励香港重新聚焦于经济发展，走出停滞不前的窘局，避免被竞争对手如新加坡甚至内地城市迎头赶上；其二是发放「促进和谐」的政治讯息，尝试为社会撕裂的绷紧气氛减减压。

一次会晤能否改善中央与泛民的关系，当然不敢乐观，据说泛民将会在席间当面提出「重启政改」和「撤换特首」的要求，只怕张德江霎时之间不可能有明确回应。然而，有沟通总好过不理睬，张德江与泛民会晤始终是一件有益的好事，假如类似接触可以恒常化，不失为纾解矛盾的契机。

至于「一带一路」，固然是经济项目，同时亦不乏政治意义，情况好比回归以来一次接一次的「惠港政策」，例如对抗沙士疫情之后推出的自由行和CEPA等等，对改善香港境况、争取民心，自有一定作用。

若然国家领导人真的把「一带一路」当作经济诱因，企图消减香港社会中抗拒北京的负面情绪，那么我们认为，「一带一路」的概念不应该太离身，相关人等有必要清晰而具体地向香港人阐述，香港参与推动「一带一路」究竟有什么实质的益处，而不是虚无缥缈地点出一条遥不可及的所谓黄金大道。说得再白一点，要是「一带一路」予香港人的感觉，彷佛「地球人登陆火星大展拳脚」那么高瞻远瞩，图画再美丽仍等于画饼充饥罢了，如此必将难以得到港人的好感，遑论真心实意的支持。

中央提出「一带一路」构思，表明可为香港带来经济发展的新机遇和新动力，问题是，这个构思必然涉及「香港企业走出去」，否则无法在全球几十个国家寻找新商机。即使香港企业成功到「一带一路」沿途的国家发展，这便意味身处香港的就业人口能够从中获利吗？就算企业老板可以在外国赚钱，对于香港的本土经济特别是打工一族有何帮助？

这个问题必须有一个与民众同呼吸的在地说法，方可让人折服。须知道，现时香港人尤其是年轻人不少怨气源于缺乏向上流动的工作机会，工资十年如一日，如果经济诱因只是「走出去」而不是「留下来」或者「带回家」，肯定无法凝聚港人特别是年轻一代的共识，政治上也没有办法加分。

「一带一路」诚然是纵横捭阖的宏观国策，张德江来港出席论坛，可望厘清不少疑问。我们期盼国家领导人将这一国策，具体而微地联系上香港的实际情况，让平民百姓亦明白能够怎样分享当中的经济利益，这样才是得民心利社群之道。

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