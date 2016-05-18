芝加哥期市：大豆价格两日累计涨幅接近2%，受南美产量担忧影响

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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主力小麦合约 基本持平于每蒲式耳4.82美元，上日收高1.5%并且盘中触及5月3日 以来高点4.84-1/2美元。 不利天气导致农作物受损，这料将使得出口需求从巴西和阿根廷转向美国。 专家表示，由于乾旱造成严重减产，巴西冬季玉米的种植户必须重新协商远期销售的交 货合约，从而限制玉米出口。 以下是0054GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 482.00 0.25 +0.05% +1.53% 474.86 70 CBOT玉米 397.25 0.25 +0.06% +1.66% 380.91 68 CBOT大豆 1083.25 3.00 +0.28% +1.71% 1009.33 72 CBOT稻米 $12.02 -$0.09 -0.78% +2.82% $10.99 77 美国原油 $48.43 $0.12 +0.25% +1.49% $43.68 75 汇率 欧元/美元 $1.131 $0.000 -0.04% -0.09% 美元/澳元 0.730 -0.002 -0.26% +0.22% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/王兴亚；审校 王丽鑫/戴素萍)
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美国劳工部周三公布，美国12月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%，12月核心CPI较前月上涨0.2%。12月民间 部门每周平均实质所得上升0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，12月工业生产较前月上升0.8%(预估为上升0.6%)，12月 产能利用率为75.5%(预估为75.4%)，12月制造业产出较前月上升0.2%(预估为上升0.4%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月)
路透1月18日 - 美国股市周三开盘基本持平，因投资者评估经济数据和最新出炉的银行业绩，并等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚发表讲话。