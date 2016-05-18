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货币新闻 | 2016年 5月 18日 星期三 09:28 BJT

芝加哥期市：大豆价格两日累计涨幅接近2%，受南美产量担忧影响

主力小麦合约 基本持平于每蒲式耳4.82美元，上日收高1.5%并且盘中触及5月3日
以来高点4.84-1/2美元。
    
    不利天气导致农作物受损，这料将使得出口需求从巴西和阿根廷转向美国。
    
    专家表示，由于乾旱造成严重减产，巴西冬季玉米的种植户必须重新协商远期销售的交
货合约，从而限制玉米出口。
    
    以下是0054GMT报价：

      合约              价格     变动    涨跌%     两日      30日    RSI
                                              　   涨跌%   移动均值
    CBOT小麦           482.00     0.25  +0.05%    +1.53%     474.86   70
    CBOT玉米           397.25     0.25  +0.06%    +1.66%     380.91   68
    CBOT大豆          1083.25     3.00  +0.28%    +1.71%    1009.33   72
    CBOT稻米           $12.02   -$0.09  -0.78%    +2.82%     $10.99   77
    美国原油           $48.43    $0.12  +0.25%    +1.49%     $43.68   75
    汇率
    欧元/美元          $1.131   $0.000  -0.04%    -0.09%
    美元/澳元           0.730   -0.002  -0.26%    +0.22%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 王丽鑫/戴素萍)

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