芝加哥期市：大豆价格两日累计涨幅接近2%，受南美产量担忧影响

主力小麦合约 基本持平于每蒲式耳4.82美元，上日收高1.5%并且盘中触及5月3日 以来高点4.84-1/2美元。 不利天气导致农作物受损，这料将使得出口需求从巴西和阿根廷转向美国。 专家表示，由于乾旱造成严重减产，巴西冬季玉米的种植户必须重新协商远期销售的交 货合约，从而限制玉米出口。 以下是0054GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 482.00 0.25 +0.05% +1.53% 474.86 70 CBOT玉米 397.25 0.25 +0.06% +1.66% 380.91 68 CBOT大豆 1083.25 3.00 +0.28% +1.71% 1009.33 72 CBOT稻米 $12.02 -$0.09 -0.78% +2.82% $10.99 77 美国原油 $48.43 $0.12 +0.25% +1.49% $43.68 75 汇率 欧元/美元 $1.131 $0.000 -0.04% -0.09% 美元/澳元 0.730 -0.002 -0.26% +0.22% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/王兴亚；审校 王丽鑫/戴素萍)