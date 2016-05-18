基金产业：退欧疑虑促使基金将英国股票减仓至七年半低点--美银美林

路透伦敦5月17日 - 美银美林周二的一份月度调查报告显示，投资者已将英国股票持仓水平削减至2008年11月以来最低，因担心英国下月公投结果将会是退出欧盟。

这项调查进行的时间是在5月6-12日，当时英镑 尚未因公投忧虑而跌至三周低点。

调查访问了约205位市场参与者，所管理的资产共计6,190亿美元。调查发现，27%的受访者将英国退出欧盟视为其投资组合最大的尾部风险，选择中国货币贬值或债务违约的比例占21%。

在资产配置中，上月低配英国股票的受访者达到净20%，为2008年11月以来最低配置比例。

虽然调查中认为英国“不大可能”或“完全不可能”退欧的受访者占到71%这样的压倒多数，但美银美林表示，投资者大幅削减英国股票持仓暗示他们已“在做最坏打算”。

此外，净20%的投资者认为英镑目前的汇率被低估。

本次调查还反映出投资者转向新兴市场，超配投资者比例为净2%，虽然较低配超出不多，但美银美林称这是2014年以来的最大超出幅度。

新兴市场与发达市场之间相对仓位调整也回升到三年高位。“换句话说，投资者终于不再低配新兴市场股票了，”美银美林称。

但由于投资者仍旧担心地缘政治和全球经济，现金部位由上月的5.4%升至5.5%。

美银美林表示，对于风险厌恶情绪最好的解释是：经济成长疲弱、获利预期不佳以及调查中49%的受访者仍认为美联储今年将升息两次。

中国经济成长预期也大幅下滑，净50%的受访者目前预计经济将走弱，上月为净22%。(完)