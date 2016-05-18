基金产业：退欧疑虑促使基金将英国股票减仓至七年半低点--美银美林

欧洲政经：德国仍预期IMF参与希腊援助计划--财政部发言人
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透伦敦5月17日 - 美银美林周二的一份月度调查报告显示，投资者已将英国股票持仓水平削减至2008年11月以来最低，因担心英国下月公投结果将会是退出欧盟。
这项调查进行的时间是在5月6-12日，当时英镑 尚未因公投忧虑而跌至三周低点。
调查访问了约205位市场参与者，所管理的资产共计6,190亿美元。调查发现，27%的受访者将英国退出欧盟视为其投资组合最大的尾部风险，选择中国货币贬值或债务违约的比例占21%。
在资产配置中，上月低配英国股票的受访者达到净20%，为2008年11月以来最低配置比例。
虽然调查中认为英国“不大可能”或“完全不可能”退欧的受访者占到71%这样的压倒多数，但美银美林表示，投资者大幅削减英国股票持仓暗示他们已“在做最坏打算”。
此外，净20%的投资者认为英镑目前的汇率被低估。
本次调查还反映出投资者转向新兴市场，超配投资者比例为净2%，虽然较低配超出不多，但美银美林称这是2014年以来的最大超出幅度。
新兴市场与发达市场之间相对仓位调整也回升到三年高位。“换句话说，投资者终于不再低配新兴市场股票了，”美银美林称。
但由于投资者仍旧担心地缘政治和全球经济，现金部位由上月的5.4%升至5.5%。
美银美林表示，对于风险厌恶情绪最好的解释是：经济成长疲弱、获利预期不佳以及调查中49%的受访者仍认为美联储今年将升息两次。
中国经济成长预期也大幅下滑，净50%的受访者目前预计经济将走弱，上月为净22%。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%