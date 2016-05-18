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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 09:19 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月18日

5月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7621港元 )
   
    美股道琼工业指数周二收低-180.73,或-1.02%,报17529.98点.因投资人提升了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍后将加息的押注，且家得宝公
布季报后股价大跌，拖累大盘表现。 
    
 公司名称            ADR代码     收盘价  涨跌幅       成交量    ADR折合每股普通股  较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                      
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                  
 中海油                       119.170    1.32      34799             9.250       0.22                                                   
 中国铝业                       7.710   -2.41      10255             2.394      -1.49                                                   
 中国移动                      54.940   -1.22     288000            85.289      -0.48                                                   
 中国人寿                      10.680    0.47     269428            16.580      -1.31                                                   
 中石油                        69.050    0.01      30110             5.360      -1.11                                                   
 中石化                        66.430   -0.94      38480             5.156      -1.03                                                   
 汇丰控股            <HSBC.K   31.400    0.71    3197621            48.745      -0.92                                                   
 中电信                        47.710   -1.26      15264             3.703      -1.51                                                   
 中国联通                      10.990   -1.79     113592             8.530      -2.06                                                   
 兖州煤业                       5.070    0.00       8800             3.935      -2.35                                                   
 华能国际                      26.800   -1.11      14136             5.201      -1.13                                                   
 南方航空                      31.300    0.97       5952             4.859      -1.44                                                   
 东方航空                      27.870   -1.14       6427             4.327      -1.89                                                   
 中芯国际                       4.160   -0.24       8627             0.646      -2.15                                                   
 （完）

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