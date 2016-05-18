《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月18日

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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5月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7621港元 ) 美股道琼工业指数周二收低-180.73,或-1.02%,报17529.98点.因投资人提升了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍后将加息的押注，且家得宝公 布季报后股价大跌，拖累大盘表现。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 119.170 1.32 34799 9.250 0.22 中国铝业 7.710 -2.41 10255 2.394 -1.49 中国移动 54.940 -1.22 288000 85.289 -0.48 中国人寿 10.680 0.47 269428 16.580 -1.31 中石油 69.050 0.01 30110 5.360 -1.11 中石化 66.430 -0.94 38480 5.156 -1.03 汇丰控股 <HSBC.K 31.400 0.71 3197621 48.745 -0.92 中电信 47.710 -1.26 15264 3.703 -1.51 中国联通 10.990 -1.79 113592 8.530 -2.06 兖州煤业 5.070 0.00 8800 3.935 -2.35 华能国际 26.800 -1.11 14136 5.201 -1.13 南方航空 31.300 0.97 5952 4.859 -1.44 东方航空 27.870 -1.14 6427 4.327 -1.89 中芯国际 4.160 -0.24 8627 0.646 -2.15 （完）
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)