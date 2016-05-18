日本已公布经济指标--2016/5/18

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.4% p -0.4% r 6月7日 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 -0.3% -0.3% 5月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 -0.3% 持平 5月26日 -- 工业生产(m/m) 3月 +3.8% r -5.2% 5月30日 -- 失业率 3月 3.2% @ 3.3% @ 5月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 3月 顺差7,550 顺差2,428 5月22日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 3月 -5.3% +1.2% 5月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选