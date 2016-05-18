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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 09:33 BJT

全球金市：金价保持涨幅，联储官员讲话后人气谨慎

亚洲股市周三回落，因美国通胀数据与美联储官员言论重燃今年稍晚升息的预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 早盘跌0.3%，日股日经指数 几无变动。

美国4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，因汽油价格和房租上涨，表明通胀正稳步提升，可能给美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年晚些时候升息提供理据。

美联储一位政策制定者周二表示，他将主张在今年6月或7月升息，而另外两位决策者则仍预计今年最多会有三次加息。这让货币政策在相对短期内发生改变的可能性依然存在。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓增加0.56%至855.89吨，为2013年11月以来最高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛；审校 白云/王丽鑫)

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