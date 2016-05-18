全球金市：金价保持涨幅，联储官员讲话后人气谨慎

美国4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，因汽油价格和房租上涨，表明通胀正稳步提升，可能给美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年晚些时候升息提供理据。

美联储一位政策制定者周二表示，他将主张在今年6月或7月升息，而另外两位决策者则仍预计今年最多会有三次加息。这让货币政策在相对短期内发生改变的可能性依然存在。