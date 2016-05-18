韩国已公布经济指标--2016/5/18

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.4% @-r +0.7% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.0% +1.0% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 -2.2% @ +3.2% @-r 5月30日 -- 失业率 4月 3.7% @ 3.8% @ 6月14日 -- 贸易收支(亿美元) 4月 顺差88 r 顺差99 r 6月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)