港报社评：建言机会应把握，独特地位望确立--明报5月18日

主管港澳工作的全国人大委员长张德江昨午抵港，从他抵埗到出席已知活动的讲话和安排，就中央与香港特别行政区的关系，释出了与过去不一样的信息。中央或许认为，新安排显示的中央与香港位阶，乃回归「一国」正轨，规范领导与被领导的关系。港人对于形式安排的转变不会太在意，只是关心中央对港特殊方针政策和香港的独特地位，会否也有转变。张德江抵埗的机场讲话，表明会在「不同场所和不同环境下，即席发表一些讲话」；期望他在港期间，公开说明中央维持香港的独特地位和在国家发展发挥独特优势的决心。

张德江政总听汇报，署所视察突出「一国」

记忆中，回归之后的中央领导人来港，相关安排以礼节性质居多，从未踏足政府总部，更没有特区政府主要官员集体向领导人汇报工作。张德江抵港之后约6小时之内，这两幕都出现了，还有集体汇报之后的个别部门巡视。这些汇报和巡视都是署所办公，确切显示张德江此行乃来港视察工作，而非一般礼节访问，行礼如仪那么简单。

前年6月，国务院新闻办公室发表《「一国两制」在香港特别行政区的实践》白皮书，强调中央对港拥有「全面管治权」，突出「一国」地位，以至后来要规范中央与特别行政区的关系等。

就此，港人的认知仅停留在论述层面，到去年底特首梁振英赴京述职，座次安排改变，国家主席习近平居中，官员两旁分坐的工作汇报方式，港人才知道「规范化」是怎么一回事。张德江到政府总部听取汇报和巡视部门，官方新华社称谓此行是「视察」，于此体现出来，包括中央对香港的主权、中央与特区之间是一种领导与被领导的关系，突显香港是中国管辖的一个特别行政区，与内地其他省市自治区一样，是一个地方行政单位。另外，张德江的这个身段，于此「港独」思潮扰攘、「自决」暗流冒涌之际，亦有表明香港是中国领土一部分，不容分裂分离之意。

习近平曾经宣示「一国两制」的落实，要「不变形、不走样」。回归18年以来，香港在政治方面一些现象和趋势，确实值得关注甚至担忧；中央突出「一国」，体现对香港的领导，用以表明中央与香港的从属关系，也许是随着事态形势发展的需要。不过，要注意「一国」不变形不走样，只是一个方面，如何确保「两制」在「一国」之内不变形不走样，同样重要。只有同时做到这两方面，才是「一国两制」真真正正的「不变形、不走样」。

港人不介怀座次形式安排，只关心「一国两制」的里子是否保持原样。我们认为，检验「两制」是否变形走样的准则，是香港的独特性和独特地位是否得以维持，使香港特别行政区仍然可以有独特优势，对国家的发展发挥独特作用。张德江委员长视察完毕离港之前，还会在公开场合发表讲话，期望他就「两制」不变形不走样和「保持独特的香港」说得更确切、清晰和完整，扫除疑虑，强化港人对前景的信心。

形式安排港人不介怀，「两制」里子最关键

除了在政府总部视察，张德江的机场讲话，同样予人耳目一新。这主要是他表示会听取社会各界对贯彻「一国两制」、「港人治港」、高度自治方针，对贯彻《基本法》的建议和要求，亦听取对国家和香港发展的建议和要求。以往中央领导人来港，若有人就国家和香港事务建言，当然也会仔细聆听；不过，张德江取态更主动，社会各界宜响应号召，积极提出建议和要求。本港部分人士一直认为中央偏听，以至未真正了解港情，决策与香港民情脱节，云云。

今次张德江摆明不仅听意见，还进一步「邀请」建言，这是下情上达的机会，各方人士要好好把握，不宜轻易放过。

张德江在机场讲话中，还表示除了在「一带一路」高峰论坛发表主旨讲话、在特区政府欢迎晚宴有正式讲话之外，「在其他不同场所和不同环境下，我还会即席发表一些讲话」。

以张德江的中央政治局常委、全国人大委员长和港澳工作协调小组组长身分，讲话分量毋庸置疑；他预告会「讲话」，使人为之精神一振。所以，在他离港之前，相信港人都会竖起耳朶，接收信息，期望他的讲话会廓清一些疑虑，同时可以使港人看到摆脱政治困顿、经济在中央支持下重拾活力的希望。今次张德江来港，从形式到实质与过去中央领导人访港有很大不同，初步而言更切合新情势下的香港现况，值得期待。

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