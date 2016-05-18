欧洲政经：希腊希望欧元集团5月24日会议重点讨论中短期债务减免问题

路透雅典5月17日 - 希腊政府发言人Olga Gerovasili周二表示，预计欧元区财长将在5月24日的会议上重点讨论中短期希腊债务减免的问题。

欧元区财长下周或将做出评估，评判希腊是否符合获得新救助贷款的条件，并将讨论债务重组问题。希腊希望其债务大山的面貌能有改观，帮助国家重新敲开市场大门，并使公众相信，他们经历的六年撙节生涯已开始见到成效。

“我们预计欧元集团将讨论中短期债务减免的问题，”Gerovasili对记者表示。“长期解决方案是一个比较大的讨论。”

自2014年以来，现金短缺的希腊一直被全球债券市场拒之门外。该国去年7月签署了数十亿欧元的第三轮救助协议，并从上周开始与金主协商，如何使本国债务更加可控。

欧元区财长准备在5月24日的会议上画出一个“路线图”，以确保国际货币基金组织(IMF)参与希腊救助，而不是最终确定一个完整的分三个阶段的债务减免计划。

欧元区在考虑中期内为希腊延长减免期限和债务到期期限，但也可能会确定希腊是否需要更多债务减免，以确保2018年希腊的偿债成本在其能力范围之内，前提是希腊基本盈余与国内生产总值(GDP)之比达到3.5%的目标。