欧洲政经：希腊希望欧元集团5月24日会议重点讨论中短期债务减免问题

欧洲政经：德国仍预期IMF参与希腊援助计划--财政部发言人
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透雅典5月17日 - 希腊政府发言人Olga Gerovasili周二表示，预计欧元区财长将在5月24日的会议上重点讨论中短期希腊债务减免的问题。
欧元区财长下周或将做出评估，评判希腊是否符合获得新救助贷款的条件，并将讨论债务重组问题。希腊希望其债务大山的面貌能有改观，帮助国家重新敲开市场大门，并使公众相信，他们经历的六年撙节生涯已开始见到成效。
“我们预计欧元集团将讨论中短期债务减免的问题，”Gerovasili对记者表示。“长期解决方案是一个比较大的讨论。”
自2014年以来，现金短缺的希腊一直被全球债券市场拒之门外。该国去年7月签署了数十亿欧元的第三轮救助协议，并从上周开始与金主协商，如何使本国债务更加可控。
欧元区财长准备在5月24日的会议上画出一个“路线图”，以确保国际货币基金组织(IMF)参与希腊救助，而不是最终确定一个完整的分三个阶段的债务减免计划。
欧元区在考虑中期内为希腊延长减免期限和债务到期期限，但也可能会确定希腊是否需要更多债务减免，以确保2018年希腊的偿债成本在其能力范围之内，前提是希腊基本盈余与国内生产总值(GDP)之比达到3.5%的目标。
IMF确信希腊无法达到这个目标，除非该国获得重大债务减免，并采取额外措施。IMF尚未决定最终是否参与希腊救助计划，但该机构的参与对德国来说非常重要。(完) (编译 王颖；审校 许娜)
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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