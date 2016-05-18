港报社评：张德江诤言，值得港深思--星岛日报5月18日

全国人大委员长张德江昨抵港的首项活动，是与特首及主要官员会面，他在发言中指，香港正面临挑战与机遇，希望特区班子以发展经济、改善民生为重点。这与他月前提出「香港地位源于经济，不应将经济问题泛政治化」的说法同出一辙，不仅是对特区政府施政的指示，也是此行给香港社会传递的最主要讯息。 此言值得港人深思，因为经过几年波涛起伏，香港正面临转折点，未来是成是败，是兴是衰，就看能否摆脱政治困扰，重新以发展经济作为主方向。 像不少国家与地区一样，近年香港饱受政治纷争折腾，矛盾盘根错节，剪不断理还乱，令社会长期撕裂，严重内耗，政府要用大量人力、心力和时间，去应付一场接一场的风波。香港由一个经济 城市，变成一个政治城市，过往政府最重要任务是营造良好条件，让经济高速增长、扩张，如今却要忙于扑灭此起彼落的火头，无奈地将经济议题搁于一旁。 面对挑战应放下「斗争」 持续的政治困扰，令基建缓步不前，发展产业遇到重重阻碍，多项大计议而不决，决而不行，行而不快。政府乏力推动经济增长，邻近城市则纷纷加速超前，若情况不改变，香港势将愈堕愈后。 张德江所指的「挑战」，就在于此。事实上，政治同样纷乱的台湾，也有相似的困境，且比香港更糟。今年台湾经济增长估计是亚洲四小龙中最差，过去二十二季资金净流出逾二千三百亿美元，经济愈来愈低迷，成为了蔡英文上台后面对的最大难题。 香港要摆脱经济停滞不前的困境，除了政府应如张德江所指以发展经济为施政重点，政党与各方团体也应放下「斗争」，达至以经济为先的共识，通过理性对话解决政治分歧，合力推动经济增长和民生建设。只有这样，香港才可以重拾经济发展的动力，否则，不用多久就会沦为三、四流城市，再难翻身。 克服挑战之外，还要把握机遇。张德江今次来港，主要目的是向国际和香港展示「一带一路」的战略方向，以及带来的黄金机会。如果香港可好好利用本身优势，在这宏图大计中分一大杯羹，对促进经济发展将有极大助力。 不把握机遇便会下沉 「一带一路」包括东南亚、南亚、中亚、东欧、中欧、西欧以至非洲的多个国家，涉及多项大型基建计画和能源开发项目，香港凭着国际融资中心和交通枢纽之利，将可扮演重要角色，大有生意可做。此外，香港也可提供各类专业人才，输出先进管理经验，并利用其国际化的大学系统推动与「一带一路」国家的教育与文化交流，从而促进香港教育和文化产业发展，成为经济增长的另一动力。 机会就在眼前，问题在于香港能否努力争取，还是继续自我困于政治牢笼，让机会白白流走，失诸交臂，任由香港继续沉沦，终至衰败。