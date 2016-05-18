金属期市：伦铜微跌，因美国升息前景支撑美元持坚

美国联邦储备理事会(美联储)一位政策制定者周二表示，他将主张在今年6月或7月升息，而另外两位决策者则仍预计今年最多会有三次加息。这让货币政策在相对短期内发生改变的可能性依然存在。

美国4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，因汽油价格和房租上涨，表明通胀正稳步提升，可能给美联储今年晚些时候升息提供理据。

日本第一季经济扩张速度为一年来最快，受益于闰年因素提振民间消费。但分析师认为反弹力度不够强劲，难以消除对黯淡经济前景的担忧。

美国周二对中国钢铁商施以重击，将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%，因认定其产品在美国以低于成本价格销售，并获得不公平补贴。 (完)

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