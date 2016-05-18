金属期市：伦铜微跌，因美国升息前景支撑美元持坚

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
美国联邦储备理事会(美联储)一位政策制定者周二表示，他将主张在今年6月或7月升息，而另外两位决策者则仍预计今年最多会有三次加息。这让货币政策在相对短期内发生改变的可能性依然存在。
美国4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，因汽油价格和房租上涨，表明通胀正稳步提升，可能给美联储今年晚些时候升息提供理据。
日本第一季经济扩张速度为一年来最快，受益于闰年因素提振民间消费。但分析师认为反弹力度不够强劲，难以消除对黯淡经济前景的担忧。
美国周二对中国钢铁商施以重击，将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%，因认定其产品在美国以低于成本价格销售，并获得不公平补贴。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王颖；审校 徐文焰)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)