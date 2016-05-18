港报社评：张德江带来中央的祝福、期望与鼓励--文汇报5月18日

中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江昨日抵港，展开一连三日的视察行程。张德江委员长在机场向新闻界发表谈话，以「看、听、讲」概括此行主旨，即是要亲自了解香港各方面的情况，全面倾听香港各界人士的声音，表达中央对香港的期望和鼓励。

可以说，张德江委员长是带着中央对香港的关注和期待、祝福与鼓励而来，为了香港更好落实「一国两制」、「港人治港」、高度自治方针和基本法而来，为了香港的安定繁荣而来。相信此次内涵丰富、意义重大的视察之行，将对香港社会的全面发展和进步，产生重大的鼓舞、激励和推动作用。

张德江委员长一下飞机，就通过新闻界，向广大香港市民转达习近平主席、中央政府的亲切问候和良好祝愿。这是真诚的祝福，是中央对香港一以贯之的关爱的再次体现。

「一国两制」、「港人治港」、高度自治方针，是国家坚定不移的国策，要将其「不变形、不走样」地落实好和执行好，中央就需要全面准确了解香港的具体情况，掌握香港政治经济社会发展的最新动向，要深入了解广大市民的所思所想和面对的问题。张德江委员长此次来港视察，将探望香港各界的新老朋友，察看香港这些年的新变化和市民的生活情况，倾听行政长官和特区政府的工作报告，更要了解社会各界对贯彻「一国两制」、「港人治港」、高度自治方针，对贯彻基本法有什么建议和要求，对国家和香港的发展有什么建议和要求。

通过这种真切的了解，中央就可以更好地制定、贯彻、落实对港政策，作出有利于香港各方面发展进步的有效安排，帮助香港扬长避短、克服困难、再创优势。可以说，这是中央对香港关心和支持的实实在在的体现。

中央领导人希望倾听社会各界人士的意见，诚意十足。目前香港社会分歧繁杂、争拗频仍，各党派势力看法对立、意见纷纭。一方面来说，这是香港多元化社会的正常现象；另方面，也是各种不同利益诉求难以调和的结果。这些不同意见诉求，必须在「一国两制」和基本法的轨道上，通过求同存异的聚焦交流，逐步凝聚社会共识，成为推动政府有效施政和社会正常运转的积极力量。

只有这样，香港才能走出泛政治化泛滥、空转内耗、社会撕裂的困局，获得良好的发展环境。这正是张德江委员长希望听取各种不同意见的原因。

因此，有机会直接与张德江委员长沟通交流的各界人士，应把握宝贵机会，全面、客观、真实、负责任地反映意见、建议和要求，让中央政府能够真实、全面收集意见和建议，更加全面翔实了解香港情况，从而制定出全面贯彻落实「一国两制」方针、更切合实际地支持香港发展的政策措施。

值得注意的是，张德江委员长昨天下午听取特区政府汇报时，特别赞扬新一届特区政府提出「适度有为」的施政理念，在发展经济及改善民生推出新举措，包括在土地、房屋、养老及扶贫等方面，取得初步成效。中央满意行政长官梁振英及特区政府的工作。

张委员长还表示，当前香港既面临一系列的挑战，亦面临难得的发展机遇，希望特区班子以发展经济、改善民生为重点，再接再厉把工作做得更好。张德江委员长这番话，充分反映出中央对行政长官和特区政府工作的肯定和鼓励，也带出对特区政府和广大港人的殷切期望：一方面，希望行政长官和特区政府能够继续秉持「适度有为」的施政理念，把工作做得更好；另方面，也是期待广大港人能够团结一心，支持特区政府依法施政，把香港社会建设得更加和谐美好。

今天张德江委员长将出席「一带一路」高峰论坛并发表重要讲话，这将是国家引领香港抓住「一带一路」重大机遇的纲领性政策陈述，体现了国家对香港的高度重视。正如许多香港社会人士所指出的那样，投身国家的「一带一路」战略，既可以发挥香港本身的优势服务国家，也可以推动香港找到新的增长点，形成更多的新经济领域和新发展空间，是实现经济转型和升级换代的重要机遇，更是确保香港未来能够保持长期繁荣稳定的根本保证。

如今，国家把战略机遇摆在了香港和港人面前，张德江委员长还亲临香港，向港人提点发展前景和国家政策，鼓励港人发奋图强、克服困难、把握机遇、再创辉煌。可以预期，香港社会会以积极的态度回应中央政府的关怀、鼓励和期望，努力促进香港社会克服困难、排除干扰、凝神聚力，积极参与「一带一路」建设，在协助国家「走出去」的同时，为香港未来发展开拓更广阔的空间。

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