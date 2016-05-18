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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 09:56 BJT

《全球汇市》日圆上涨，因乐观GDP数据降低对当局推出刺激政策的押注

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1303  1.1311  -0.07  +4.08  1.0860
    美元/日圆            109.03  109.12  -0.08  -9.37  120.30
    欧元/日圆         123.25  123.43  -0.15  -5.53  130.47
    美元/瑞郎            0.9807  0.9801  +0.06  -2.11  1.0018
    英镑/美元            1.4438  1.4462  -0.17  -2.04  1.4738
    美元/加元            1.2922  1.2905  +0.13  -6.63  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5466  6.5473  -0.01  -0.33  6.5680
    澳元/美元            0.7289  0.7322  -0.45  +0.19  0.7275
    新西兰元/美元        0.6785  0.6805  -0.29  -0.59  0.6825
    澳元/日圆         79.480  79.930  -0.56  -9.29  87.620
    新西兰元/日圆     73.990  74.310  -0.43  -9.75  81.980
    英镑/日圆         157.46  157.81  -0.22 -11.15  177.22
    澳元/新西兰元     1.0738  1.0745  -0.07  +0.69  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/汪红英/王颖；审校 许娜/张涛)

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