《全球汇市》日圆上涨，因乐观GDP数据降低对当局推出刺激政策的押注

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1303 1.1311 -0.07 +4.08 1.0860 美元/日圆 109.03 109.12 -0.08 -9.37 120.30 欧元/日圆 123.25 123.43 -0.15 -5.53 130.47 美元/瑞郎 0.9807 0.9801 +0.06 -2.11 1.0018 英镑/美元 1.4438 1.4462 -0.17 -2.04 1.4738 美元/加元 1.2922 1.2905 +0.13 -6.63 1.3839 美元/离岸人民币 6.5466 6.5473 -0.01 -0.33 6.5680 澳元/美元 0.7289 0.7322 -0.45 +0.19 0.7275 新西兰元/美元 0.6785 0.6805 -0.29 -0.59 0.6825 澳元/日圆 79.480 79.930 -0.56 -9.29 87.620 新西兰元/日圆 73.990 74.310 -0.43 -9.75 81.980 英镑/日圆 157.46 157.81 -0.22 -11.15 177.22 澳元/新西兰元 1.0738 1.0745 -0.07 +0.69 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/汪红英/王颖；审校 许娜/张涛)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)