《路透晚报》--5月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国房地产：4月70城房价环比上涨个数过九成，惟政策收紧风险下涨势渐缓

中国楼市4月涨势未歇，由点及面进一步铺开，统计局70个大中城市房价中，上涨个数已超过九成，同比涨幅创下两年新高，一线城市放慢脚步的同时二三线涨幅扩大。不过，权威人士在人民日报上明确否定楼市“通过加杠杆去库存”的做法，并强调实行差别化调控政策，意味着上涨过快的地区未来调控收紧的可能性加大，政策支持力度的减弱将导致楼市涨势开始放缓。

--中国政策：结构调整专项奖补资金管理办法发布，实施钢铁煤炭税收优惠--财政部

中国财政部发文称，报经国务院审定后，财政部印发了工业企业结构调整专项奖补资金管理办法，明确中央财政设立工业企业结构调整专项奖补资金，对地方和中央企业化解钢铁、煤炭行业过剩产能工作给予奖补，鼓励地方政府、企业和银行及其他债权人综合运用兼并重组、债务重组和破产清算等方式，实现市场出清。并实施钢铁煤炭行业有关税收优惠政策。

--中国政策：实施制造业升级改造重大工程包，增加值年均增7%以上--发改委

中国国家发展改革委和工业和信息化部发布实施制造业升级改造重大工程包的通知，力争通过三年努力，规模以上制造业增加值年均增长7%以上，企业技术改造投资年均增长15%左右。

--中国能源：前4月全社会用电量同比增2.9%，增幅较一季度放缓--国家能源局

中国国家能源局公布，1-4月全国全社会用电量累计18,093亿千瓦时，同比增长2.9%，较一季度3.2%的增幅放缓。剔除2月份闰月因素，前4月日均同比增长2.1%。

--中国能源：规范和改善煤炭生产经营秩序，引导煤炭企业减量生产--发改委

中国国家发展改革委员会发布关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知，要求把控制超能力生产、减量化生产、节假日停产、维护公平竞争等规定要求落到实处。

--中国能源：煤电联营指导意见发布，重点推广坑口煤电一体化--发改委

中国国家发展改革委员会发布关于发展煤电联营的指导意见，结合煤炭、电力行业发展布局，调整配置大型煤炭基地内现有煤矿、电力项目，优先消化存量项目，严格控制新增项目，重点推广坑口煤电一体化。

--中美贸易：美国对华冷轧板双反调查中有不公正做法，应尽快纠正--商务部

中国商务部表示，美国在对中国产品的反倾销反补贴调查中采取了很多不公正做法，尤其是拒绝给予中国国有企业分别税率，敦促美国严格遵守世贸组织规则，尽快纠正错误做法。

【金融】

--中国金融：股债结合是双刃剑，不必然提高企业盈利创造能力--专家

中国社科院金融研究所所长王国刚称，股债结合是把双刃剑，虽有利于降低企业的杠杆率、提高盈利水平，并使商业银行等金融机构分享企业经营发展的成果，但股债结合本身并不必然提高企业的价值创造能力和盈利创造能力。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行700亿元七天逆回购，单日净回笼100亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行700亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日将净回笼100亿元。

--中国债市动态：现券颓势加剧，降杠杆担忧打压市场信心

中国银行间债市早盘一二级均弱势明显，现券收益率加速走升，国债招标定位明显偏高，IRS（利率互换）亦同步上行。有关券商资管业务以及基金子公司的监管新规，令金融市场降杠杆担忧升温，本就不足的市场信心再受打压。

--中国货币市场：大行供给充足资金明显好转，税收清缴临近市场态度谨慎

中国银行间市场早盘资金面进一步改善，大行供给充足，以至于规模较小的机构融出相对困难。交易员称，月度缴税基本结束，且其规模有限，对资金面的影响消退；但5月底针对上年度企业所得税的汇算清缴料仍构成压力，短期内机构态度仍偏谨慎。

--新债招标：中国两及七年国债结果为2.51%和2.9741%，共获14.7亿元追加

中国财政部公告显示，今日上午招标发行的两年期国债，获得 7.8亿元追加发行，最终实际发行量为267.8亿元；同时续招标发行的七年期国债，获6.9亿 元追加发行，最终实际发行量为356.90亿元。

--新债招标：农发行五年增发债收益率3.2326%，10年3.5492%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的五年、七年和10年固息增发债，中标收益率分别为3.2326%、3.5062%和3.5492%，对应投标倍数2.43倍、2.36倍和2.45倍。

--《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.34%和3.95%

中国国家开发银行周四将增发10年及20年期固息债。路透调查显示，今日 二级现券走弱，农发债招标结果也不如人意，虽然国开债需求相对稳定，但若悲观情绪不改善，明日新债可能 会受连累，收益率预测均值落在3.34%和3.95%。

【外汇】

--中国汇市：人民币收跌至两个半月低点，购汇意愿上升市场关注监管信号

中国人民币兑美元即期周三收盘大跌百余点至两个半月新低，中间价亦小 幅下跌。交易员指出，美指走强欧元趋弱，带动人民币下滑，再加上近期离岸和在岸价格走阔，亦刺激境内做 空情绪升温。市场预期人民币短期料整体偏弱，但亦要关注监管层是否出手干预市场。

--离岸人民币：3月跨境人民币指数小幅反弹，国际化仍面临诸多机遇--中行

按市值计中国第四大银行--中国银行发布报告指出，直接投资项下人民币跨境使用量保持较快增长，3月跨境人民币指数（CRI）为257点，较上月提升27点，但较上年末仍下降19点。

【证券/行业】

--中国基金：基金业协会拟出新规，基金子公司引入净资本风控指标--消息

中国近年来管理规模高速扩张的基金子公司将被套上“缰绳”。五位消息人士透露，中国证券投资基金业协会已下发基金子公司管理规定修订稿的征求意见稿，基金子公司的设立门槛抬高，并引入净资本指标作为行业性的风控指标。

--中国证券：资管业务禁止行为修订版征求意见，细化规定增加操作性

据上海证券报报导，《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则》修订版上周在部分机构间征求意见，这较旧版细则增加了许多更为细化的规定，增强了规范的可操作性，有利于从业机构和从业人员厘清合规边界，明确行为标准。

--中国股市：沪综指收跌1.3%至逾两个月新低，利空因素叠加大盘加速下滑

中国股市沪综指收跌1.3%至逾两个月新低。分析师指出，隔夜公布的美国物价数据令市场对美联储加息预期再次提升，同时管理层近期不断出台趋严的监管政策，主动降低市场泡沫程度，令国内股市承压，场内避险情绪升温，大盘今日低开低走，盘中一度创两个半月新低，尾盘护盘资金进场助缩减跌幅。

--中国房地产：上海周浦出让购租并举地块，保利地产以296%溢价夺得

中国上海市周三出让一块位于外环外浦东周浦镇的住宅土地，明确规定15%面积自持不能出售，为全国首个购租并举试验的地块。该地块最终以296%溢价率，总价54.5亿元人民币，由保利地产竞得。

--《独家新闻》复星国际自许成为全球领导厂商，计划削减债务--创办人