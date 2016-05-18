香港个股：信义玻璃分拆维修服务分支遭联交所拒绝后，变阵加插IPO

路透香港5月18日 - 中国玻璃生产商--信义玻璃 分拆香港汽车玻璃维修及更换服务分支遭到联交所拒绝后，变阵加插IPO（首次公开发售）并重新提交上市申请。

信义玻璃周二晚间的声明称，由于信义汽车玻璃企业未能就有关其于上市之时的市值估计金额向联交所显示以使联交所信纳其能够符合创新业上市规则的规定，故分拆及上市遭到拒绝。在取得上市科进一步指引后，信义玻璃已于5月17日提交一份新上市申请。

董事会现时建议，除以全部已发行信义企业股份特别中期股息的形式按比例向股东作出实物分派外，信义汽车玻璃企业将提呈发售新股份供香港公众人士认购。

“发行新股不仅将会为信义汽车玻璃企业的业务发展提供额外资金，而就创业板上市规则而言，发行新股亦将是对企业于上市的市值提供客观衡量。”信义玻璃说。

信义玻璃此前已经分拆太阳能玻璃及发电业务分支--信义光能 在主板独立上市。本次分拆后，公司将专注于建筑玻璃及浮法玻璃业务，包括汽车玻璃批发业务。

香港时间10:08，该股逆市涨0.76%，报5.32港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)