台湾汇市：台币早盘区间偏跌，美国经济数据强劲支撑美元再转强

路透台北5月18日 - 台币兑美元 周三盘初区间偏跌。汇银人士表示，美国最新经济数据强劲且通胀走升，带动美国升息步调提前的预期升温，令美元再转强，台币因而随韩元等亚币趋弱整理，惟出口商在32.7附近抛汇卖压沉重仍待消化。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量1.21亿美元，上日同时段为0.99亿美元，盘初交投恢复平稳，主要消化外资买汇需求及出口商抛汇卖压，后续若外资汇出力道增强，台币才可能贬破32.700的整数关卡。

〞今天出口商会多，因为昨天台币有看到32.600，出口商会怕。〞一位大型官股商银交易员说。

美国周二公布4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，因汽油价格和房租上涨，表明通胀正稳步提升，可能给美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年晚些时候升息提供理据。同日发布的其它数据显示，上月房屋开工和工业生产强劲反弹，凸显经济在第二季开局重获动能。

今日台币兑美元主要交易区间为32.650-32.700，上日在32.601-32.695。

本地时间10:20，韩元兑美元 报1,180.7，上日收在1,173.7；台股加权指数 则跌0.14%。上日外资及陆资在台股卖超53.29亿台币，连13个交易日卖超共计1,103.33亿台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.645/32.665，上日收在32.606。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.630-32.730

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