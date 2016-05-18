澳新汇市：两国货币下跌，受强阻力位和美联储升息猜测压制

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
从银行间利率期货<0#YIB:>走势来看，7月降息的几率从周二的36%降至26%，不过该期货仍反映年底前降息的几率为100%。
有关美联储今年晚些时候或加息的预期，也打击澳元。
“隔夜因美联储强硬言论引发的风险偏好逆转暂时压制了澳元短期动能，”OANDA资深外汇交易员Stephen Innes说。
新西兰元兑美元也受到美联储表态的影响，之前曾连续两日上涨。新西兰元兑美元跌至0.6791，其在0.6845附近遭遇强大阻力。
即便是隔夜全球奶制品交易价格上涨，也未能提振新西兰元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 汪红英/王洋; 审校 许娜/王颖)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)