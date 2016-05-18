澳新汇市：两国货币下跌，受强阻力位和美联储升息猜测压制

从银行间利率期货<0#YIB:>走势来看，7月降息的几率从周二的36%降至26%，不过该期货仍反映年底前降息的几率为100%。

有关美联储今年晚些时候或加息的预期，也打击澳元。

“隔夜因美联储强硬言论引发的风险偏好逆转暂时压制了澳元短期动能，”OANDA资深外汇交易员Stephen Innes说。

新西兰元兑美元也受到美联储表态的影响，之前曾连续两日上涨。新西兰元兑美元跌至0.6791，其在0.6845附近遭遇强大阻力。

即便是隔夜全球奶制品交易价格上涨，也未能提振新西兰元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价