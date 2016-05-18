台湾债市：10年券殖利率早盘走高，受30年期公债标售结果不佳影响

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
路透台北5月18日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周三早盘走扬。交易员指出，受昨天30年期公债 标售不佳影响，今天殖利率持续攻高，短线将观察明日启动发行前交易的10年期增额公债殖利率走势。
他们表示，由于30年期公债标债结果不如预期，加上美债殖利率走扬，早盘台债殖利率延续昨日反弹走势，短线料将不易摆脱上扬格局，市场气氛亦由略为偏多，转向偏中性。
〞大家对利率往下越来越没有信心了，10年券殖利率要回到0.8%以下的机率越来越渺茫。〞一位大型证券商交易员说。
他说，因这次标债结果不如预期，使市场气氛变得比较中性，〞大家原本期望央行六月降息，但现在暂时不管降不降息了，先搞清楚主力(大型银行)的态度再说。〞而在未搞不清楚状况前，将以不万应万变，静待10年期增额公债标债结果。
一大型公股银行交易员亦称，昨天30年公债标不好真的〞很要命〞，如果只是意外殖利率会再修正，但若非〞意外〞，预估下半年殖利率恐将反转。
他们表示，昨天30年期公债标出1.65%远高于市场预期的利率，不仅带动10年券殖利率续扬，今天20年期 殖利率也被带上来，预估明日10年期增额公债发行前交易殖利率走高机率很大。
台湾央行周二受财政部委托标售30年105/7期公债 得标利率为1.65%，高于市场预估的1.55-1.58%区间。交易员指出，得标利率远高于预期令人惊讶，料短线10年期公债殖利率有望反弹。
本地时间10:49，10年券105/4 殖利率涨1.80基点至0.8480%，成交98亿台币；20年期 殖利率升1基点，至1.38%；而台股加权指数 则小涨0.10%。
美国指标10年期公债价格 周二下跌2/32，收益率报1.760%，与周一尾盘基本持平。
交易员预估，今日105/4殖利率主要区间在0.82-0.85。
最新相关报导链接：
--美国债市：短期公债收益率接近三周高位，因数据提升了联储升息的可能性
--美国利率：今年可能升息两到三次--联储官员
--《综述》美国数据强劲，提振第二季增长重拾动能的前景 (完) (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选