日本股市：早盘上涨，因美国数据强劲且日圆疲软

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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日圆在早盘中段恢复走软趋势，之前投资者已消化GDP数据，将关注焦点转向美国数据。
“闰年多一天的因素将经济较前季增幅拉升了0.3个百分点，有鉴于此，经济实际增长情况并没有数据显示的那么强劲，”瑞穗总研资深经济学家Hidenobu Tokuda称。
家电和电子产品出口商Panasonic 早盘收涨2.04%；轮胎出口商普利司通 涨1.03%。
三菱汽车 涨1.5%，此前该公司宣布，社长相川哲郎将因燃效数据作弊丑闻辞职。
东证股价指数钢铁分项指数 涨1.05%，此前日本钢铁企业并未理会美国对从中日进口冷轧扁钢征收反倾销关税的消息。
东证股价指数 早盘收涨0.77%至1,346.13点；33个分项指数中有31个上涨。
JPX-日经400指数 涨0.75%至12,177.60点。(完)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)