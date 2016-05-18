版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 11:14 BJT

日本股市：早盘上涨，因美国数据强劲且日圆疲软

日圆在早盘中段恢复走软趋势，之前投资者已消化GDP数据，将关注焦点转向美国数据。

“闰年多一天的因素将经济较前季增幅拉升了0.3个百分点，有鉴于此，经济实际增长情况并没有数据显示的那么强劲，”瑞穗总研资深经济学家Hidenobu Tokuda称。

家电和电子产品出口商Panasonic 早盘收涨2.04%；轮胎出口商普利司通 涨1.03%。

三菱汽车 涨1.5%，此前该公司宣布，社长相川哲郎将因燃效数据作弊丑闻辞职。

东证股价指数钢铁分项指数 涨1.05%，此前日本钢铁企业并未理会美国对从中日进口冷轧扁钢征收反倾销关税的消息。

东证股价指数 早盘收涨0.77%至1,346.13点；33个分项指数中有31个上涨。

JPX-日经400指数 涨0.75%至12,177.60点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐