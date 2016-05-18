《香港重要政经日程》--5月18日-5月30日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
================== 今日重要政经消息=================
5月18日（周三）
腾讯控股 公布首季度业绩。
08:00 香港特区政府主办“一带一路高峰论坛”。
09:00 中国石化 在中国举行股东周年大会。
10:00 光大控股 股东周年大会。
11:00 众安房产 股东周年大会。
11:30 港铁公司 股东周年大会。
14:00 SOHO中国 股东周年大会。
14:30 中远太平洋 股东周年大会。
14:30 TCL通讯 股东周年大会。
15:30 TCL多媒体 股东周年大会。
15:30 腾讯控股 股东周年大会。
16:30 和谐汽车 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月19日（周四）
金山软件 公布季度业绩。
11:00 香港电视网络 股东周年大会。
11:30 利丰 股东周年大会。
15:00 中国太平 股东周年大会。
15:30 网龙 股东周年大会。
5月20日（周五）
09:30 北京汽车 在中国举行股东周年大会。
10:00 汉能薄膜发电 在中国举行股东周年大会。
14:00 中海发展 在中国举行股东周年大会。
15:00 瑞安房地产 股东周年大会。
5月23日（周一）
公布4月份消费物价指数（CPI）。
14:00 万洲国际 股东周年大会。
15:00 北控水务 股东周年大会。
11:00 中国海外宏洋 股东周年大会。
5月25日（周三）
10:00 万达商业 在中国举行股东周年大会。
11:00 中国电信 股东周年大会。
14:30 嘉里物流 股东周年大会。
15:00 上置集团 股东周年大会。
15:30 华润啤酒 股东周年大会。
5月26日（周四）
公布4月份进出口数字。
09:30 中信银行 在中国举行股东周年大会。
10:00 中移动 股东周年大会。
10:30 天下图控股 股东周年大会。
13:30 海通证券 在中国举行股东周年大会。
15:30 中海油 股东周年大会。
5月27日（周五）
09:00 徽商银行 在中国举行股东周年大会。
09:30 佐丹奴 股东周年大会。
10:00 盛源控股 举行股东周年大会。
10:00 TSC集团控股 举行股东周年大会。
10:30 中国广核电力 举行股东周年大会。
10:30 五矿建设 股东周年大会。
14:00 丽珠医药 在中国举行股东周年大会。
16:00 吉利汽车 举行股东周年大会。
16:00 霸王国际 在中国举行股东周年大会。
*5月30日（周一）
10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。
10:00 石药集团 股东周年大会。
11:00 嘉华国际 股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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