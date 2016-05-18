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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 07:57 BJT

****主要国家经济指标预测--5月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    5月19日(四)
    0130 澳洲就业人数(万人)                           4月    增加1.25   增加2.61
             全职就业人数(万人)                                   --    减少0.88
             就业参与率                                         64.9%      64.9%
             失业率                                              5.8%       5.7%
    0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    第一季        --      10.30%
    0830 英国零售销售(较前月)                        4月        +0.5%      -1.3%
                     (较上年同期)                               +2.5%      +2.7%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         +0.6%      -1.6%
                               (较上年同期)                     +1.9%      +1.8%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           5月14日当周      27.5       29.4
                 四周均值(万人)                                   --        26.8
                 续请失业金人数(万人)            5月7日当周     216.3      216.1
    1230 美国全国活动指数                            4月          --      负0.44
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数              5月        正3.5      负1.6
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                3月        -0.5%      -2.2%
    1400 美国领先指标(较前月)                        4月        +0.4%      +0.2%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    5月18日(三)
    0130 中国70个大中城市新建住宅售价(较上年同期)    4月        +6.2%        --        
    0130 澳洲薪资价格指数(较前季)                第一季         +0.4%      +0.5%
                         (较上年同期)                           +2.1%      +2.2%
    0830 英国请领失业金人数(千人)                    4月         -2.4    增加4.3    
             按ILO标准计算的失业率            截至3月的三个月    5.1%       5.1%       
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.0%      +1.7%      
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.1%      +2.3%      
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    4月终值       持平      持平      
                                       (较上年同期)             -0.2%      -0.2%      
               扣除食品和能源HICP(较前月)                        持平      持平      
                                 (较上年同期)                   +0.7%      +0.7%      
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周        482.6       --       
                购房贷款申请指数                                222.0       --       
                抵押贷款再融资指数                            1,991.5       --     
                30年期抵押贷款利率                              3.82%       --       
    2350 日本机械订单(较前月)                       3月         +5.5%      +0.5%      
                     (较上年同期)                               +3.2%      +0.8%      
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周        11,218       --   
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 717       --  (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李春喜; 审校 白云)

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