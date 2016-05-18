主要国家经济指标预测--5月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月19日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 4月 增加1.25 增加2.61 全职就业人数(万人) -- 减少0.88 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.8% 5.7% 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 10.30% 0830 英国零售销售(较前月) 4月 +0.5% -1.3% (较上年同期) +2.5% +2.7% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.6% -1.6% (较上年同期) +1.9% +1.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月14日当周 27.5 29.4 四周均值(万人) -- 26.8 续请失业金人数(万人) 5月7日当周 216.3 216.1 1230 美国全国活动指数 4月 -- 负0.44 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正3.5 负1.6 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 3月 -0.5% -2.2% 1400 美国领先指标(较前月) 4月 +0.4% +0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月18日(三) 0130 中国70个大中城市新建住宅售价(较上年同期) 4月 +6.2% -- 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +2.1% +2.2% 0830 英国请领失业金人数(千人) 4月 -2.4 增加4.3 按ILO标准计算的失业率 截至3月的三个月 5.1% 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.0% +1.7% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.3% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 持平 持平 (较上年同期) -0.2% -0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 482.6 -- 购房贷款申请指数 222.0 -- 抵押贷款再融资指数 1,991.5 -- 30年期抵押贷款利率 3.82% -- 2350 日本机械订单(较前月) 3月 +5.5% +0.5% (较上年同期) +3.2% +0.8% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 11,218 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 717 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 白云)