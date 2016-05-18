台湾央行：调整各天期定期存单余额占比，上日减少发行28天期定存单

路透台北5月18日 - 台湾央行一位不愿具名的官员周三表示，由于近期发行一及两年期的定存单金额占总体定存单余额比重偏高，因此上日酌量减少收受短天期(28天)定存单，以平衡各天期定存单的比重。

台湾央行上日共发行4,410.5亿台币定存单，发行余额大减936亿台币。

台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，随后逐年递增，2016年2月已增至1,600亿台币；央行并自2013年8月起重启两年期存单标售，原本按月标售100亿台币，现已达到每月标售300亿台币。

至于未来是否伺机补回、或以更短天期的定存单发行补足，官员表示，仍要看情况而定。

〞未来的事情还不知道，〞官员表示。

周二央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为7兆(万亿)2,886.30亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)