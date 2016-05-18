台湾债市：30年公债标售利率合理，因购买意愿与调查有落差--财政部官员

路透台北5月18日 - 台湾财政部周二标售的30年105/7期公债 得标利率1.65%远高于市场预期，不仅引发市场诸多揣测，周三更进一步带动10年及20年期公债殖利率走高。不过财政部一位不愿具名官员表示，该标售利率属于合理水准。

该官员对路透表示，这次标售结果出乎市场预期，主因是投标者购买的意愿，与市场调查表达出来的意见有落差；财政部在参考今年各次标债结果，且考虑这些因素后，因而订出昨天标售的利率，也让30年期公债得以顺利完成标售。

〞我们的底标利率本来就是这样订啊，这样的利率是合理的；而且比上次低了60多BP(基点)，已经满意了。〞他说。

台湾央行周二受财政部委托标售的30年105/7期公债得标利率为1.65%，高于市场预估的1.55-1.58%区间，较前期同年期公债得标利率2.288%，下跌63.8个基点。银行业得标比重76.17%、证券业19.5%、票券业2%、保险业2.33%。

该财政部官员表示，财政部从今年各次标债结果分析发现，寿险业者参与投标意愿偏低，且市场在预估得标利率时，与心目中真正想要购买的利率有一段落差。

举例来说，大家在预估得标利率时认为“应该”会落在1.55%，但是他们心目中真正想要购买的利率却是在1.65%以上，“我们是依往常的经验判断，发现业者预期和心目中的利率不一样，所以订出来(这样)的利率。”