中国新债：农发行下周一将增发至多260亿五期固息债，期限1-10年

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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路透上海5月18日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(23日)招标增发至多260 亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年，所募资金将全部用于绿 色贷款项目投放。 上述五期债为该行今年第14期 、第15期 、16期CN160 416=CFXS、第四期 和第五期 的增发债，票面利率依次为2 .60%、3.08%、3.26%、3.32%和3.33%。 具体发行条款如下： 2016年第14/15/16/4/5期增发债 招标规模上限 1年：40亿元；3/7年：50亿元；5/10年：60亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：5月23日下午14:00-15:00 7/10年： 14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 5月25日 起息日 1/3/5年：4月22日；7/10年：1月6日 发行期 5/24-5/25 上市日 5月27日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15% (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)