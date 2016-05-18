中国汇市：人民币早盘触及两个半月低点，购汇意愿上升市场关注监管信号

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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* 人民币早盘触及两个半月新低
* 中间价小幅走弱
* 美指走强欧元走弱驱动人民币重启弱势
* 购汇意愿较强，市场关注央行信号
路透北京5月18日 - 中国人民币兑美元即期 周三早盘继续走弱，中间价亦小幅下跌。交易员指出，美指走强欧元趋弱，带动人民币下滑，再加上近期离岸和在岸价格走阔，亦刺激境内做空情绪升温。市场预期人民币短期料持续走弱，但亦要关注监管层是否出手干预市场。
他们并表示，企业购汇仍有严格的控制，不过最近购汇比较多，开盘后美元兑人民币就往上走了100点左右，市场没有感觉监管层干预的迹象，但整体而言，受国际形势变化，市场对短期美元走强的判断愈发一致，普遍认为人民币近期仍有走弱空间。
“（人民币）还是会震荡走弱，最近美元比较配合，...央行不出手的话，贬的可能性大一些。”一城商行交易员称。
他并提到，海外上市公司即将迎来半年度红利发放的时间，从5月底开始，海外红利发放带来的购汇需求亦将承压人民币。
路透计算的周三CFETS人民币汇率指数小幅走弱至97.14，因今日人民币对美元、日元和欧元均小幅走弱。另外SDR篮子指数持平于昨日至96.49。
香港金管局文件显示，香港一季度人民币业务全线降温，人民币存款资金池收缩、经香港银行处理的贸易结算额同比缩水30%，人民币贷款及点心债余额亦同告下降。
中国国务院总理李克强周二表示，中国发展要应对多重困难和挑战，但中国通过全面深化改革、积极扩大开放，有能力保持经济运行在合理区间和长期向好的基本面，防范住系统性金融风险，保持金融稳定。
北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.5332元，上日收报6.5227元，夜盘终报6.526元。今日人民币兑美元中间价 报6.5216元，上日中间价为6.52元。人民币兑美元即期成交额 为97.79亿美元，上日半日为80.14亿美元。
全球汇市方面，日圆兑美元和欧元周三上涨，此前数据显示，日本第一季经济扩张速度为一年来最快，促使一些投资者下调了对当局进一步采取刺激措施的押注。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7255元, 上日尾盘为6.7073元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5485元, 上一交易日尾盘报6.5487元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5339；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)