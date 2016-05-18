中国汇市：人民币早盘触及两个半月低点，购汇意愿上升市场关注监管信号

* 人民币早盘触及两个半月新低

* 中间价小幅走弱

* 美指走强欧元走弱驱动人民币重启弱势

* 购汇意愿较强，市场关注央行信号

路透北京5月18日 - 中国人民币兑美元即期 周三早盘继续走弱，中间价亦小幅下跌。交易员指出，美指走强欧元趋弱，带动人民币下滑，再加上近期离岸和在岸价格走阔，亦刺激境内做空情绪升温。市场预期人民币短期料持续走弱，但亦要关注监管层是否出手干预市场。

他们并表示，企业购汇仍有严格的控制，不过最近购汇比较多，开盘后美元兑人民币就往上走了100点左右，市场没有感觉监管层干预的迹象，但整体而言，受国际形势变化，市场对短期美元走强的判断愈发一致，普遍认为人民币近期仍有走弱空间。

“（人民币）还是会震荡走弱，最近美元比较配合，...央行不出手的话，贬的可能性大一些。”一城商行交易员称。

他并提到，海外上市公司即将迎来半年度红利发放的时间，从5月底开始，海外红利发放带来的购汇需求亦将承压人民币。

路透计算的周三CFETS人民币汇率指数小幅走弱至97.14，因今日人民币对美元、日元和欧元均小幅走弱。另外SDR篮子指数持平于昨日至96.49。

香港金管局文件显示，香港一季度人民币业务全线降温，人民币存款资金池收缩、经香港银行处理的贸易结算额同比缩水30%，人民币贷款及点心债余额亦同告下降。

中国国务院总理李克强周二表示，中国发展要应对多重困难和挑战，但中国通过全面深化改革、积极扩大开放，有能力保持经济运行在合理区间和长期向好的基本面，防范住系统性金融风险，保持金融稳定。

北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.5332元，上日收报6.5227元，夜盘终报6.526元。今日人民币兑美元中间价 报6.5216元，上日中间价为6.52元。人民币兑美元即期成交额 为97.79亿美元，上日半日为80.14亿美元。

全球汇市方面，日圆兑美元和欧元周三上涨，此前数据显示，日本第一季经济扩张速度为一年来最快，促使一些投资者下调了对当局进一步采取刺激措施的押注。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7255元, 上日尾盘为6.7073元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5485元, 上一交易日尾盘报6.5487元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5339；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。