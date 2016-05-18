台湾债市：10年券殖利率因标债不佳收高，关注明日增额公债发行前交易

* 105/4期殖利率连二日收升至半个月新高

* 关注明日10年增额公债发行前交易走势

* 明日105/4区间估在0.83-0.86%

路透台北5月18日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周三连二日收升至半个月新高。交易员表示，因昨天30年期公债标债结果不佳，加上今天台股持续收涨，带动殖利率进一步攻高。

他们指出，昨天标债结果已使短、中期略有持券的压力，料将带动10年券殖利率呈小升格局；明日10年期增额公债发行前交易殖利率可望上扬。

〞明天10年券殖利率一定会往上测0.852%。〞一位大型公股银行主管说。

他称，上周10年券殖利率一度跌破0.80%整数关卡，但随即反弹冲高；短线来看，利率开始有强弩之末的味道，〞油价上来了，美国CPI上扬，台湾最近水果价格大涨，预估物价将上涨。〞

他分析认为，台湾央行在3月24日宣布降息后，台债殖利率未进一步下挫并在底部打转，因景气有机会触底，短线不排除出现比较好看的经济数据，估第二季前利率有望打出一个短底。

一大型证券商交易员表示，30年期公债标债结果不佳影响长券持券信心，今天有些人见苗头不对，开始降低部位，但这不意味着完全看空台债后市。

他并提到，明天10年期增额公债就进入发行前交易，料殖利率有望走扬，加上后天就是520新旧政权交接，市场不确定因素较多，因而暂时退出观望。

台湾财政部周二标售的30年105/7期公债 得标利率1.65%远高于市场预期，不仅引发市场诸多揣测，周三更进一步带动10年及20年期公债殖利率走高。不过财政部一位不愿具名官员表示，该标售利率属于合理水准。

另一大型商银交易员亦指出，30年公债标不好、股市表现不错，今天不仅10年券殖利率进一步攻高，亦促使20年期 公债殖利率上扬1个基点。

今日10年期公债殖利率收盘创半个月新高，此前收盘高位为5月3日的0.8540%。台湾股市周三收升至两周高位，并连三日收红。

交易员预估，明日105/4殖利率主要区间在0.83-0.86%；五年券105/5期 区间估在0.53-0.56%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4 +1.00 0.8400% 0.8285-0.8490% 109.0

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5 105/5 没有成交

3 105/1 没有成交