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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 12:06 BJT

中国货币市场：大行供给充足资金明显好转，税收清缴临近市场态度谨慎

路透北京5月18日 - 中国银行间市场周三早盘资金面进一步改善，大行供给充足，以至
于规模较小的机构融出相对困难。交易员称，月度缴税基本结束，且其规模有限，对资金面
的影响消退；但5月底针对上年度企业所得税的汇算清缴料仍构成压力，短期内机构态度仍
偏谨慎。
    
   “资金今天很松，早上隔夜都出不掉了，大行出的比较多，所以一些小机构的钱都出不
掉了，因为大家第一时间肯定是先找大行借。”华东一银行交易员说。
    
    她并称，后期企业所得税汇算清缴的影响可能要到20号左右才能真正显现出来，这种一
次性且集中的抽离资金，首先受影响的就是大行，到时大行不出钱的话市场氛围就会马上紧
张起来，“我是比较谨慎一点了，这几天宽松不代表缴税（汇算清缴）那几天就没问题。”
    
    华南一基金交易员亦表示，资金面没问题，非银机构融出相对困难，“我们的资金都不
好出，出的太多了，需求一般般吧，资金一松大家都喜欢借隔夜了。今天14天都跨月了，但
依然需求很一般。”
    
    中国央行公开市场周三进行700亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日将净回
笼100亿元。据路透统计，本周共有2,500亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期量
为800亿元；央票最早在7月才陆续开始有到期。 
    
    中国央行周一公告，当日对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,900亿元人民
币，三个月和六个月期利率分别持平在2.75%和2.85%。据路透统计，5月MLF到期规模不足1,
500亿，两笔到期时间分别在5月19日和5月27日。


    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:54                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9987     2.0048      -0.61
      七天                     2.3237     2.2830      +4.07
                                                  
      14天                     2.6505     2.6764      -2.59
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    1.5000     1.4700      +3.00
                                                  
      七天                     1.7100     1.7700      -6.00
                                                  
      14天                     1.9850     1.8000     +18.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0200     2.0200      +0.00
                                                  
      七天                     2.4100     2.3500      +6.00
                                                  
      14天                     2.7900     2.7000      +9.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0110     2.0110      +0.00
                                                  
       七天                    2.3320     2.3310      +0.10
                                                  
       三个月                  2.9227     2.9158      +0.69
                                                  
 (完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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