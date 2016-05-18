中国货币市场：大行供给充足资金明显好转，税收清缴临近市场态度谨慎

路透北京5月18日 - 中国银行间市场周三早盘资金面进一步改善，大行供给充足，以至 于规模较小的机构融出相对困难。交易员称，月度缴税基本结束，且其规模有限，对资金面 的影响消退；但5月底针对上年度企业所得税的汇算清缴料仍构成压力，短期内机构态度仍 偏谨慎。 “资金今天很松，早上隔夜都出不掉了，大行出的比较多，所以一些小机构的钱都出不 掉了，因为大家第一时间肯定是先找大行借。”华东一银行交易员说。 她并称，后期企业所得税汇算清缴的影响可能要到20号左右才能真正显现出来，这种一 次性且集中的抽离资金，首先受影响的就是大行，到时大行不出钱的话市场氛围就会马上紧 张起来，“我是比较谨慎一点了，这几天宽松不代表缴税（汇算清缴）那几天就没问题。” 华南一基金交易员亦表示，资金面没问题，非银机构融出相对困难，“我们的资金都不 好出，出的太多了，需求一般般吧，资金一松大家都喜欢借隔夜了。今天14天都跨月了，但 依然需求很一般。” 中国央行公开市场周三进行700亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日将净回 笼100亿元。据路透统计，本周共有2,500亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期量 为800亿元；央票最早在7月才陆续开始有到期。 中国央行周一公告，当日对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,900亿元人民 币，三个月和六个月期利率分别持平在2.75%和2.85%。据路透统计，5月MLF到期规模不足1, 500亿，两笔到期时间分别在5月19日和5月27日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9987 2.0048 -0.61 七天 2.3237 2.2830 +4.07 14天 2.6505 2.6764 -2.59 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 1.5000 1.4700 +3.00 七天 1.7100 1.7700 -6.00 14天 1.9850 1.8000 +18.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0200 +0.00 七天 2.4100 2.3500 +6.00 14天 2.7900 2.7000 +9.00 Shibor 其中:隔夜 2.0110 2.0110 +0.00 七天 2.3320 2.3310 +0.10 三个月 2.9227 2.9158 +0.69 (完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)